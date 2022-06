Boca vs. Unión Santa Fe: ¿a qué hora y dónde ver partido de Liga Profesional de Argentina 2022?

Boca Juniors vs. Unión Santa Fe EN VIVO se enfrentan este viernes 24 por la jornada 5 de la Liga Profesional 2022 desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y a las 9.30 p. m. (hora argentina) en el Estadio La Bombonera. El encuentro será televisado por ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas este cotejo y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del compromiso del fútbol argentino vía live streaming en la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Unión Santa Fe: ficha del partido

Boca Juniors recibirá a Unión de Santa Fe en el inicio de la quinta fecha de la Liga Profesional de Argentina 2022. Los xeneizes van por su tercer triunfo consecutivo en el fútbol argentino.

Los de Sebastián Battaglia vienen de derrotar en condición de visita a Barracas Central por 3-1. El objetivo es llegar al primer lugar del torneo. Actualmente, en el segundo lugar y con nueve puntos, la prensa argentina señala que el cuadro boquense saldrá con un equipo alterno. En Boca Juniors están priorizando el partido de Copa Libertadores que tendrá la próxima semana ante Corinthians en su visita a Brasil.

Por su parte, Unión de Santa Fe no contará con su técnico Gustavo Munúa ya que se encuentra contagiado de COVID-19. El Tatengue llega con una derrota encima a manos de River Plate.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe?

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Unión Santa Fe?

Para ver el Boca Juniors vs. Unión Santa Fe EN VIVO, debes sintonizar el canal de ESPN. Asimismo, el encuentro del fútbol argentino estará en la plataforma streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Unión Santa Fe EN VIVO vía ESPN?

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Unión Santa Fe ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.