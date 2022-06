[EN VIVO] Uruguay vs. Bolivia femenino: hora y canal para el ver el partido amistoso

El amistoso entre Uruguay vs. Bolivia femenino EN VIVO se jugará este jueves 23 de junio. El evento deportivo empezará a la 5.00 p. m. (hora peruana) y se transmitirá mediante AUFTV. También podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Uruguay vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Uruguay vs. Bolivia Fecha Jueves 23 de junio Hora 5.00 p. m. (hora peruana) Canal AUFTV Lugar Estadio Centenario

¿A qué hora ver Uruguay vs. Bolivia?

El amistoso entre Uruguay vs. Bolivia femenino se jugará este jueves 23 de junio a las 5.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Perú: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Uruguay vs. Bolivia?

El partido entre Uruguay vs. Bolivia será transmitido por la señal de AUFTV, plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

¿Dónde ver Uruguay vs. Bolivia EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Uruguay vs. Bolivia por internet, puedes sintonizar la señal de AUFTV, servicio oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Uruguay vs. Bolivia?

El partido entre Uruguay vs. Bolivia femenino se jugará en el Estadio Centenario, recinto ubicado en Montevideo, Uruguay. El lugar fue inaugurado 18 de julio de 1930 y tiene capacidad para 60.235 espectadores.