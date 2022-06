Por otra campaña épica: el fixture de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022

Ya lo hicieron una vez. La campaña de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 quedó registrada en la historia del fútbol. Todos consideraban que el equipo comandado por Jorge Luis Pinto se iría sin puntos al caer en el mismo grupo que Uruguay, Inglaterra e Italia; sin embargo, los ticos dieron el golpe y superaron la primera etapa como líderes e invictos.

Ocho años más tarde, se les presenta un desafío similar en Qatar 2022. La escuadra que ahora es dirigida por Luis Fernando Suárez apelará a la experiencia de Keylor Navas, Bryan Ruíz y Joel Campbell para hacerle frente a los gigantes Alemania y España. Revisa AQUÍ el fixture completo, los rivales y todos los detalles de la participación del elenco hispano.

¿Cuál es el grupo de Costa Rica en el Mundial de Qatar?

Fixture de Costa Rica en el Mundial de Qatar

¿Cuál sería el rival en octavos de final si Costa Rica pasa?

Si bien España y Alemania parten como los grandes candidatos para acceder a los octavos de final, el conjunto tico buscará replicar lo hecho en la justa del 2014. Si los centroamericanos logran pasar de ronda, su rival saldrá del Grupo F, el cual se encuentra conformado por las selecciones de Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar?

El Mundial de Qatar 2022 inicia el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán, Qatar vs. Ecuador y Estados Unidos vs. Gales. La acción empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo ver el Mundial de Qatar en Costa Rica?

Si estás en Costa Rica y quieres ver los partidos del Mundial Qatar 2022, debes sintonizar canal 6 y canal 7, los cuales pasarán los cotejos del elenco costarricense.

¿En qué estadios jugará Costa Rica el Mundial de Qatar?

Costa Rica vs. España - Estadio Al Thumama

Costa Rica vs. Japón - Estadio Ahmad Bin Ali

Costa Rica vs. Alemania - Estadio Al Bayt.

¿Cuántos países de Concacaf van al Mundial 2022?

Son cuatro los países de Concacaf que consiguieron su boleto para el Mundial 2022. Además de Costa Rica están Canadá, México y Estados Unidos.