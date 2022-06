Padre de Pizarro revela que su hijo dormía en el piso y vivía en una zona de prostitución

Claudio Pizarro es de los pocos futbolistas peruanos que han logrado triunfar en Europa. Siempre se ha dicho que el ‘Bombardero de los Andes’ la tuvo fácil en lo que al deporte rey respecta, puesto que habría nacido en cuna de oro y no habría tenido que preocuparse por el aspecto económico. Sin embargo, su padre, Claudio Pizarro Dávila, salió a desmentir todo esto y reveló duros momentos que tuvo que vivir su hijo desde muy joven.

En una entrevista para el canal de YouTube Full deporte, Pizarro recordó los inicios del ‘Bombardero’ en el Deportivo Pesquero (1996).

“Yo trabajaba y mi mujer tenía dos trabajos (…). Todo fue complicado, mucha carencia, pero luchamos para sacarlo adelante. Y o me soplaba buses lleno de gallinas para ir a ver a mi hijo. No me iba en avión. Él esfuerzo de Claudio también. Yo veo que acá hay muchas condiciones futbolísticas, pero en la cabeza no tienen nada ”, inició Pizarro Dávila.

También comentó que la madre de Claudio no quería que sea futbolista y que era mejor que se dedique a los estudios. Sin embargo, él siempre lo apoyó con la condición de que en menos de dos años debía triunfar.

El ‘Bombardero’ dormía en el piso

“Cuando llega a Pesquero, dejó amigos a lucharla allá. En Chimbote, él (Claudio Pizarro) dormía tirado en un colchón en el piso, porque no le dieron (las comodidades). Comía una sopa... Vivía en un barrio de prostitutas. La verdad que era una desgracia. Yo me preocupaba porque era mi hijo, pero sabía que esas cosas te matan o te levantan el espíritu para seguir en la lucha. Yo agarraba mi bus acá y me iba para allá, y hablar con él para que no se desanime. Así creció. Dos años en Chimbote, lejos de todo”, agregó.

Despedida de Claudio Pizarro

El exfutbolista peruano tendrá su partido de despedida este 24 de septiembre en Alemania. Será organizado en el club en el que brilló gran parte de su carrera (Werder Bremen), además de ser su goleador histórico con 153 goles.