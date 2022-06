La vez que un excompañero de Claudio Pizarro dejó el fútbol y luchó en el ring de la WWE

Cuando uno escucha el término “lucha libre”, automáticamente le vienen a la mente luchadores como John Cena, The Rock, Triple H, The Undertaker, Shawn Michaels, Roman Reigns, entre otros. No es de extrañar que entrar a este mundo es bastante complicado por los sacrificios que uno debe realizar para mantenerse en forma y poder competir semana a semana. Sin embargo, esto no parece preocupar a muchas personas que harían lo que sea por poder subirse al ring.

Uno de estos casos fue el de Tim Wiese, exportero alemán que jugó con Claudio Pizarro durante varias temporadas en el Werder Bremen, quien decidió retirarse del fútbol para poder cumplir su sueño de ser luchador de la WWE y lo logró.

En 2013, el teutón de entonces 32 años anunció que le pondría punto final a su carrera deportiva para dedicarse a los encordados, por lo que pasó muchos años mejorando su físico; sin embargo, logró debutar durante un house show de la empresa de los McMahon en Múnich.

Tim Wiese jugó con Claudio Pizarro en el Werder Bremen. Foto: difusión

¿Cómo fue el debut de Tim Wiese en la WWE?

El exfutbolista hizo su primera aparición en 2014, cuando intervino en un combate de The Usos ante Primo y Épico. Posterior a ello, en 2016, se hizo oficial vía Twitter que el alemán había firmado un contrato y que pasó al Performance Center para pulir su técnica en el ring, micrófono, manejo de personaje, entre otros aspectos necesarios.

Sin embargo, solo estuvo un año (hasta 2017) en la empresa de lucha libre y de ahí no volvió a luchar. Actualmente, tiene 40 años y suele ser visto en evento benéficos de Alemania.

Tim Wiese con Triple H. Foto: difusión

Tim Wiese dejó el fútbol en 2013. Foto: WWE