La dramática revelación sobre nadadora que se desmayó en el agua: “Estuvo 2 minutos sin respirar”

El pasado miércoles 22 de junio ocurrió un hecho que pudo terminar en una tragedia. La nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayó en plena competencia de natación artística. Sin embargo, su entrenadora, la española Andrea Fuentes, actuó rápidamente para salvarle la vida.

La coach brindó una entrevista a RAC1 y contó detalles sobre está dramática situación. “Ha sido muy intenso. Los médicos le han tomado las constantes vitales y al acabar todo estaba bien, tenía el corazón y la presión normales, pero el tema es que no respiraba” , declaró.

Además, señaló que la deportista norteamericana estuvo algunos minutos sin poder respirar. “Creo que ha estado dos minutos al menos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua , pero la hemos podido llevarla a un buen sitio, ha vomitado el agua, tosido y ya está, pero ha sido un buen susto”.

Finalmente, reveló todas las acciones que realizó para que retome la conciencia. “Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. He intentado despertarla a bofetadas y abriéndole la mandíbula”.

¿En dónde sucedió el accidente de Anita Álvarez?

Anita Álvarez perdió el conocimiento durante la competencia de natación artística del Mundial de Natación 2022, el cual se está llevando a cabo en la ciudad de Budapest, Hungría.

La deportista de 25 años había llegado hasta la final del solo libre femenino y se encontraba realizando su rutina, cuando de pronto se desmayó.