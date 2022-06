¡Mete presión al Cagliari! Gianluca Lapadula es nominado a mejor delantero de la Serie B

La temporada de Gianluca Lapadula no terminó como él esperaba. En su club Benevento fue ‘congelado’ durante varias fechas y no pudo ascender a la Serie A. Con la selección peruana no logró clasificar al Mundial Qatar 2022 tras caer en tanda de penales por 4-5 ante Australia. Sin embargo, por las buenas actuaciones que tuvo con el cuadro italiano, la Serie B lo nominó como mejor delantero.

El ‘Bambino’ pasó un duro momento con el entrenador y técnico del Benevento. A pesar de estar varios partidos sin ser convocado, Lapadula disputó 24 encuentros (solo 15 como titular), infló las redes en 14 ocasiones y otorgó cuatro asistencias. Muy buenos números.

Tras esta gran actuación, la Serie B lo nominó a mejor delantero de la temporada. Massimo Coda (Lecce), Alfredo Donnarumma (Ternana Calcio) y Manuel de Luca (Perugia) también están en la pugna para quedarse con ese premio.

Gianluca Lapadula. Foto: captura de Twitter Lega B

La gran competencia de Gianluca Lapadula en estas votaciones es Massimo Coda, quien estuvo intratable de cara al arco. El delantero italiano jugó 36 encuentros, marcó 20 tantos y asistió en 7 ocasiones. Terminó como goleador de la temporada.

¿Cómo votar por Lapadula?

Tienes que ingresar a la página oficial en Twitter: Lega B

Se presentan las opciones de los cuatro delanteros y seleccionas a Gianluca Lapadula

¿Cuándo empezarán las próximas Eliminatorias?