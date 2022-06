La lapidaria frase del ‘Cuto’ a los jugadores de la Bicolor: “No jugaron el partido de sus vidas”

La selección peruana no logró clasificar a su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva luego de la derrota en el repechaje ante Australia. Gareca aún no ha renovado con la Bicolor, y ya se barajó al posible reemplazante del ‘Tigre’. Quien se manifestó recientemente sobre la eliminación del Mundial Qatar 2022 fue Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

El exfutbolista no se guardó nada y señaló que esperaba otro tipo de actuación por los dirigidos por Ricardo Gareca. Además, resaltó el mal rendimiento que tuvieron los integrantes del combinado nacional ante los australianos.

“No fue el partido que esperábamos, el hincha y todos se imaginaron un partido fácil, pero no hay partido en la vida que sea fácil. Si cinco jugadores no están bien, se nos complica demasiado. Siento que el equipo no salió a jugarse el partido de sus vidas, como se esperaba”, expresó el ‘Cuto’ en diálogo con Ovación.

Asimismo, Guadalupe señaló que el dolor de la eliminación de Qatar 2022 aún permanece a pesar de que ya pasaron varios días del repechaje.

“Contento por pasar una experiencia inolvidable, más allá de que no se logró el objetivo. Es una tristeza enorme que todavía cuesta asimilarla, pero el equipo ha hecho que todo el Perú se una, toca seguir adelante y son cosas que pasan”, agregó la exfigura de Universitario.

El posible nuevo DT de la selección peruana en caso no renueve Ricardo Gareca

Mientras en la Federación Peruana de Fútbol esperan por la respuesta de Ricardo Gareca para que renueve con la selección peruana, trascendió la información que existe el posible reemplazante en caso el ‘Tigre’ se vaya: se trata de Sebastián Beccacece.

Esto fue revelado por el periodista Omar Ruiz de Somocurcio del programa ‘Teledeportes’.