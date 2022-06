Nadadora es salvada por su entrenadora tras desmayarse en el agua en Mundial de Natación

Un susto enorme se vivió en el Mundial de Natación este miércoles 22 de junio cuando una nadadora tuvo que ser salvada por su entrenadora luego que se desmayara en el agua durante la competencia que se está llevando a cabo en Budapest, Hungría.

La afectada fue la estadounidense Anita Álvarez, quien perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliada por Andrea Fuentes. Según informó la prensa española, la participante perdió el conocimiento y terminó en el fondo de la piscina cuando estaba terminando su participación en el ejercicio de la modalidad libre.

Su entrenadora fue en rescate de la deportista de 25 años, quien luego recibió las atenciones del personal de salud.

“He visto que los socorristas no se tiraban al agua. Estaban paralizados. Les he gritado que se metan de una vez y que, si no lo hacían, yo me meto en dos segundos. Me he lanzado directo hacia ella y veía cómo se iba hundiendo. He nadado lo más rápido que he podido”, contó Andrea Fuentes.

“Yo la cogí y le saqué, pero veía que no respiraba y tenía la mandíbula cerrada y súper dura. Le he metido dos bofetadas y la he gritado: ‘¡Anita, respira!’. Y ella no respiraba. El socorrista la mantenía bocarriba. En los primeros auxilios te enseñan que cuando uno no respira hay que ponerlo de lado y yo le giraba la cabeza porque el otro no se enteraba de nada. Los tuve que rescatar a los dos casi porque el otro no sabía nadar bien”, agregó.

Finalmente, señaló que la nadadora se encuentra “muy bien” luego del episodio que vivió en el Mundial de Natación.

Las declaraciones de Andrea Fuentes, entrenadora que salvó a Anita Álvarez en el Mundial de Natación