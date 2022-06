Atlas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 26 de junio por la Copa de Campeones de la Liga MX. Los rojinegros vienen de ser bicampeones del fútbol mexicano y buscan sumar su tercer título en menos de un año, mientras que el cuadro cementero se ganó el derecho de disputar esta final curiosamente gracias al club guadalajareño.

Como los zorros fueron los ganadores del Apertura 2021 y el Clausura 2022, el segundo cupo de la Supercopa es para el campeón del Clausura 2021, torneo que ganaron los de la capital mexicana.

Anderson Santamaría podría consagrarse como pieza clave del Atlas en este partido a disputarse en el Dignity Health Sports Park a las 7.30 p. m. Por su parte, Luis Abram podría conseguir su primer título con el Cruz Azul.

Atlas vs. Cruz Azul: ficha del partido

Partido Atlas vs. Cruz Azul Fecha Domingo 26 de junio Hora 7.30 p. m. (hora de Perú y México) Canal TUDN Lugar Dignity Health Sports Park

¿A qué hora juegan Atlas vs. Cruz Azul?

El Copa Campeón de Campeones de la Liga Mx se jugará este domingo 26 de junio a las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

PUEDES VER: Lapadula cerca de la Serie A y Flores al campeón mexicano: así se mueve el mercado de fichajes

Perú: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Los Angeles (EE.UU): 5.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el partido Atlas vs. Cruz Azul?

México: TUDN.

Estados Unidos: TUDN.com, Univisión.

¿Dónde ver Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Atlas vs. Cruz Azul por internet, puedes sintonizar la señal de TUDN app, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Atlas vs. Cruz Azul?

Atlas vs. Cruz Azul se juega en el Dignity Health Sports Park, recinto deportivo ubicado en Carson, Los Ángeles, California, Estados Unidos. El estadio tiene una capacidad para 27,000 espectadores y es el hogar de Los Angeles Galaxy.