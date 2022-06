Universitario de Deportes: ‘Compa’ ilusionado

Nuevo director técnico, nueva ilusión. El argentino Carlos Compagnucci fue presentado por Manuel Barreto (director deportivo) y Jean Ferrari (administrador temporal) en conferencia de prensa como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. El estratega de 53 años, que viene de ser asistente de su compatriota Mauricio Pellegrino en España, Inglaterra y Argentina, tendrá su segunda etapa en el cuadro crema, tras haber dirigido a la ‘U’ en el Clausura 2005.

“Han pasado algunos años y para mí el club ha cambiado mucho. El club estaba en otra etapa, muy diferente a la que está hoy. Realmente me sorprendí con lo que es el predio de entrenamiento (Campo Mar), en ese momento no estaba apto. Sí para entrenar, pero no teníamos posibilidad de quedarnos. Lo vi cambiado, muy diferente. Otro club. La misma pasión, pero otro club. Fue uno de los motivos también que me llevaron a tomar la decisión”, fueron las primeras palabras en público de Compagnucci como nuevo DT crema. Temprano por la mañana, el argentino ya había liderado el entrenamiento merengue y charlado de manera privada con sus dirigidos. Según él, el plantel del que estará a cargo es motivo de ilusión.

“He visto partidos del club. Me ilusiona. Tengo un análisis. Aquí estoy, embarcado en esto. Tengo un cuerpo técnico en el cual confío”, aseguró el nacido en Córdoba. “Los veo con buenas condiciones, predispuestos. Hay jugadores grandes, que a mí me gustan. Uno asume estos retos pensando que puede hacer algo diferente, que puede cambiarlo. Los técnicos somos así, testarudos. Es así. Asumo acá, veo un plantel y apuesto a que esto vaya mejor”, añadió.

Compagnucci conoce de cerca la realidad que vive el futbolista, en gran parte porque él también lo fue. Por ello, el estratega se tomará un tiempo para determinar si requerirá algún refuerzo o si le bastará con lo que tiene. “Si consideramos que es necesario, lo haremos. A mí me gusta ver cara a cara a los futbolistas. En esta semana quiero tratarlos y ver cómo compiten. No estoy tomando una evaluación, simplemente necesito ver otras cosas del futbolista, no solamente por un video o un partido. Yo estoy ilusionado con lo que tengo”, añadió para finalmente hablar de Alex Valera y su penal fallado ante Australia. “A mí, lo que me generó fue valentía, porque hay que tener valentía para ir a patear un penal en una situación definitoria. Tengo contemplado hablar con él”.

La primera prueba de Compagnucci será este domingo ante Sport Huancayo.

La palabra

Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario

“Llegó una oferta concreta por Valera desde Europa y quedó en stand-by por los partidos de Perú. No hemos retomado conversaciones”.