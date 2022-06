¿Cómo llegó? Se revela que no nació de Claudio Pizarro ir a la concentración de la Bicolor

Luego de que la selección peruana cayera en penales por 4-5 ante Australia y fuera eliminada del Mundial Qatar 2022, se empezó a buscar de quién fue la responsabilidad para que los dirigidos por el ‘Tigre’ Gareca tengan tal vez el peor partido en la era del argentino. En ese sentido, se señaló a Claudio Pizarro como alguien que rompió la unión del grupo con su visita a la concentración de la Bicolor.

Con el dolor y frustración de este duro episodio, muchos indicaron que la visita de Claudio Pizarro fue la causante de la desconcentración en el equipo. Algo que no fue cierto, pues en las fotos tomadas de los jugadores con el ‘Bombardero’ se nota la buena actitud e incluso le regalaron una camiseta de Perú con el número que siempre utilizó (14) firmada por todos los integrantes de la Blanquirroja.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas se encargó de disipar los malos rumores. “Los tiempos no se dieron para que esté Ricardo (en Barcelona). Claudio viajaba desde Múnich. Conversamos, de que no se iba a ver bien que no estuviera Ricardo. Pero fue por un tema de tiempos. Lo que quería Claudio era despedirse”, expresó el director deportivo de la FPF.

Posterior a ello, el papá de Claudio Pizarro manifestó en charla para RPP Noticias cómo el exjugador del Bayern Múnich fue a la concentración del ‘equipo de todos’. “Claudio quedó conmigo para ir al partido de Perú en Barcelona y el tema de que él entrara a la concentración nació de los mismos jugadores que lo invitaron para compartir un momento, no fue una idea de Claudio”, puntualizó.

Claudio Pizarro cenó y asistió al último amistoso de la "Blanquiroja" con autorización de Gareca. Foto: FPF/Facebook

