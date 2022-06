¿Y si fuese un equipo grande? El significado del gol anulado a Sport Huancayo

El regreso de las localías a la Liga 1 2022 es, sin duda alguna, un factor muy influyente para los equipos participantes. Naturalmente, sacar puntos de visitante también lo es, y es así como FBC Melgar se encuentra encaminado al título nacional luego de ocho triunfos al hilo. Pero algo muy interesante también es que su rival directo es otro equipo de provincia: el Sport Huancayo de Carlos Desio.

Si bien ya no es para nada inusual tener en el podio de la Liga 1 a equipos del interior (Binacional 2019, Real Garcilaso 2017, Melgar en varias ocasiones, Juan Aurich 2014, etc.) la disputa por el campeonato siempre incluye al menos a un club de la capital. El Apertura 2022 cerrará, muy probablemente, con el título de Melgar, pero también con Sport Huancayo como primer escolta.

Binacional 2019, el último campeón nacional de provincia de la Liga 1. Foto: La República

Luego de la sólida victoria del ‘Dominó’ por 0-1 ante Sport Boys en el Gallardo, Sport Huancayo estaba obligado a ganar para cerrar la fecha 17 a un punto del primer lugar a falta de seis por disputar. Su visita al Ciudad de Cumaná para enfrentar a un Ayacucho sin Cristian Techera y Nicolás Rollón era un escenario viable para sumar de a tres y, de hecho, el equipo de Desio terminó convirtiendo en figura al arquero Andy Vidal.

Perdón puede ser, pero olvido no

El partido acabó empatado 1-1, pero dejó una jugada muy polémica que, ‘extrañamente’, no ha resonado en medios a pesar de ser una que podría definir un título. A los 73′, un brillante pase con externa de Marcos Lliuya abrió la cancha para Carlos Ross, quien asistió a Daniel Morales para lo que hubiese sido su doblete. El gol se anuló por una presunta posición adelantada.

La toma previa a la asistencia de Carlos Ross del gol anulado a Sport Huancayo contra Ayacucho. Foto: GolPerú

No se sabe si el árbitro asistente Francisco Ziani cobró offside a Víctor Perlaza o a Morales, pero lo concreto es que las imágenes de la televisión muestran una jugada muy fina que tranquilamente pudo ser validada. Era el 1-2, pero ahora Sport Huancayo quedó con opciones muy remotas de luchar el campeonato hasta la última fecha.

¿Por qué no se hizo un escándalo más mediático? ¿Dónde están las voces que acusan de ‘robos’ o de favorecimientos a tal o cual equipo? Solo Ricardo Salcedo se pronunció —entendiblemente indignado— en sus redes por el perjuicio contra Sport Huancayo, pero este es apenas el murmullo de un jugador que no ha resonado en los medios.

El mensaje de Ricardo Salcedo en su Facebook por el gol anulado a Sport Huancayo en la Liga 1 2022. Foto: Captura

Cuando es un grande al que se le anula o valida un gol incorrectamente, de un momento a otro, la gente parece asumir que la Liga 1 gira en torno a dicho club. Se pasan mil repeticiones hasta un día después, se habla de “robos”, que “siempre” favorecen/perjudican a ese equipo. Sin embargo, si se trata de otro club, no queda ni para la anécdota.

Al margen de si realmente es offside o no, es importante que esta jugada del Sport Huancayo vs. Ayacucho por el Apertura de la Liga 1 2022 no quede en el olvido. La próxima vez que se genere un escándalo por un gol anulado —o “polémicas” que realmente ni son así de polémicas como esta— y que involucren a un equipo grande, la foto del momento en que Ross va a cruzar la pelota debe ser invocada desde el archivo.

Un gol anulado por insólito "offside" de Santiago Silva en un Pirata - Vallejo de 2019, uno de los muchos que han pasado desapercibidos y son escandalosos. Foto: GolPerú

Es innegable y entendible que el marketing, el rating y otros factores de la Liga 1 2022 como producto giren en torno a los clubes grandes. Pero quienes abogan por el bien de la pelota deben ser conscientes de que el fútbol peruano, como deporte, comprende y es mucho más que tres equipos limeños. Que en el futuro, si les hablan de errores arbitrales, salten y digan —en palabras de Salcedo— que hubo una vez en la que a Sport Huancayo le quitaron la ilusión de ser campeón.