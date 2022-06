¿Qué fue de Germán Carty, campeón y goleador de la Copa Sudamericana 2003 con Cienciano?

Si tenemos que hablar de alguien importante en la historia de Cienciano, ese es Germán Carty. El exdelantero hizo historia con la camiseta del ‘Papá’ al campeonar en la Copa Sudamericana en el 2003. El ‘Avestruz’ fue pieza importante para darle el primer título internacional al fútbol peruano.

Una de sus mayores hazañas fue el empate 3-3 que consiguió con el cuadro imperial en Buenos Aires ante River Plate en la final de la Sudamericana. Carty anotó un gol y celebró con su peculiar baile.

Tras ello, en el 2004, Carty se mantuvo en Cienciano y jugó la Recopa Sudamericana ante Boca Juniors, certamen que terminó ganando el club peruano en la tanda de penales.

Carty jugando el torneo peruano en el 2013 con la camiseta de Pacífico. Foto: Francisco Neyra.

El exfutbolista jugó hasta los 47 años y pasó por otros equipos como Universitario, Sport Boys, Alianza Lima. Incluso, tuvo un paso por la selección peruana.

¿Cuál es la actualidad de Germán Carty?

Actualmente, Germán Carty se volvió a ‘vestir de corto’ y estuvo presente en el torneo Copa Leyendas de Fútbol 7 con Cienciano. La participación de su escuadra terminó hace poco, ya que no lograron clasificar a la siguiente etapa.

Pasarán los años, pero el exatacante del Cienciano aún mantiene intacta su técnica y su puntería de cara al arco, ya que también anotó goles y lo festejó con el ‘baile del Avestruz’. Una de sus anotaciones fue ante el cuadro del Pelícano.

Por otro lado, en septiembre del 2021, Germán Carty regresó después de varios años al Cienciano. Fue fichado por el administrador de la institución imperial, Sergio Ludeña, para que se desempeñe en el cargo de coordinador deportivo. En ese momento, el campeón internacional se mostró contento por su nueva faceta.

“Estoy feliz porque pocos equipos se acuerdan de los futbolistas que jugaron y ganaron torneos. Vivo agradecido por los momentos vividos en la Copa Sudamericana y Recopa. Ahora, asumiré este gran reto para ayudar a lograr los objetivos del club”, dijo el exgoleador.

Germán Carty reveló que nunca le gustó su apodo de ‘Avestruz’

A Germán Carty se le conoció toda su vida como el ‘Avestruz’. Ese era su apelativo en el mundo del fútbol. Sin embargo, hace pocas semanas, reveló que nunca le gustó este apodo.

“Realmente les digo a todos que nunca me ha gustado (el apodo). Tengo que convivir con eso porque siempre me llaman ‘Avestruz’. Ya qué me queda. Lo llevo de la mejor manera, lo acepto. Es parte de…”, contó el exjugador de Cienciano en Tanke como cancha de RPP.

Clubes donde jugó Germán Carty