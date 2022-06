Todo un lujo: las estrellas que podrían estar presentes en la despedida de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro, histórico delantero peruano del Werder Bremen y Bayern de Múnich, tendrá finalmente su partido de despedida este 24 de septiembre, el cual lamentablemente no pudo realizar el día que dejó el fútbol (6 de julio de 2020) a causa de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, podrá dar el adiós definitivo a una gran carrera repleta de goles y campeonatos.

Ante esto, se genera una duda: ¿qué estrellas estarán presentes ese día? Recordemos que el ‘Bombardero de los Andes’ compartió con muchos jugadores que son tomados como leyendas debido a sus destacadas carreras, por lo que en esta nota podrás revisar nombres de algunos cracks que podrían formar parte de la despedida de Claudio Pizarro.

Oliver Kahn

El legendario portero alemán coincidió con Pizarro en el Bayern de Múnich, club en el cual formaron una amistad que perdura hasta estos días, por lo que podría formar parte del homenaje.

Arjen Robben

El recordado volante neerlandés también jugó con el ‘Bombardero’ en el conjunto bávaro; incluso fueron campeones de la Champions League y el Mundial de Clubes, por lo que no sería extraño verlo ese día.

Frank Ribéry

Al igual que Robben, el francés también tiene chances de poder estar en el partido de despedida, puesto que compartió por muchos años con Pizarro en el Bayern de Múnich y le tiene bastante aprecio.

Philipp Lahm

El recordado lateral campeón del mundo en 2014 con Alemania también podrá decir presente y volver a compartir en el terreno de juego con Claudio.

Michael Ballack

Otro jugador que pasó por el Bayern Múnich y estaría en la despedida podría ser Michael Ballack, quien jugó junto con Pizarro entre 2002 y 2006.

Bastian Schweinsteiger

El exfutbolista del Bayern de Múnich y Manchester United también tiene una buena relación con nuestro compatriota y no sería extraño verlo compartir en la cancha con ‘Pizarrinha’ una vez más.

Manuel Neuer

Además de Jefferson Farfán, Manuel Neuer también coincidió con Claudio Pizarro y le tiene bastante consideración y respeto. “Debemos tener mucho cuidado y mantenerlo fuera del área de penalización”, dijo el portero alemán en su día antes de un partido entre Werder Bremen y Bayern Múnich en 2019.

Mesut Özil

El actual jugador del Fenerbahce de Turquía jugó con Claudio Pizarro en el Werder Bremen antes de jugar por el Real Madrid y fue de los futbolistas que le desearon lo mejor al peruano tras retirarse. “¡Todo lo mejor en su merecida jubilación, Pizarro!”, expresó el alemán.

Robert Lewandowski

Por último, y no menos importante, el polaco también podría formar parte del homenaje; si bien es un poco complicado porque para esa fecha (24 de septiembre) ya se estarán jugando las ligas europeas, no es descabellado pensar que el delantero pueda estar, en especial porque reveló que aprendió de Pizarro. “Siempre sabía exactamente lo que quería hacer con la pelota; eso es lo que aprendí de él. Él sabía lo que yo tenía que hacer con la pelota; no tengo problema en contar que mucho de lo que ahora sé lo aprendí fijándome en él”, dijo el futbolista de 33 años.

¿Qué jugadores peruanos podrían estar?

Se sabe que Claudio Pizarro invitó a su despedida a algunos futbolistas de la selección peruana el día que fue a visitarlos, pero no a quiénes exactamente. Fuera de lo que es la Bicolor, no sería extraño que Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas acudan al partido.