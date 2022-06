Universitario presentó a Carlos Compagnucci como nuevo entrenador merengue

Universitario de Deportes anunció oficialmente el regreso de Carlos Compagnucci como nuevo entrenador crema. El argentino fue presentado en una conferencia de prensa realizada en Campomar.

En sus primeras declaraciones como nuevo estratega merengue, Compagnucci valoró los cambios positivos que atravesó el club desde su anterior paso en 2005. “Es la misma pasión, pero otro club. No teníamos agua o luz y eso ha cambiado muchísimo. Estoy ilusionado con esta vuelta a Universitario ”, destacó.

El argentino conversó con los medios luego de dirigir su primera práctica con la U. Al ser consultado sobre la llegada de refuerzos, el flamante DT merengue explicó que primero analizará los elementos con los que cuenta actualmente.

“He visto al equipo y me ilusiona. Hay buenos futbolistas y trabajaremos con ellos. No me gusta tomar decisiones solo con videos. Prefiero esperar a ver al jugador cara a cara y hacer un análisis estricto. Si se da la posibilidad, sumaremos refuerzos ”, advirtió.