La derrota de la selección peruana por los penales ante Australia fue un duro golpe para todo el país. Si bien ya no hay marcha atrás y solo queda pensar en el futuro, aún no se puede planificar nada de cara al Mundial de Norteamerica 2026 , esto debido a que, en estos momentos, la Bicolor no cuenta con entrenador.

Tras el repechaje rumbo a Qatar, Ricardo Gareca concluyó su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ya no forma parte del comando técnico de la Blanquirroja.

En la última conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas reveló que está haciendo todo lo posible para renovarle el contrato al ‘Flaco’ por cuatro años más, pero no hay nada seguro.

Mientras esto se resuelve, la FPF ya tendría un posible sustituto. Según el periodista Omar Ruiz de Somocurcio de “TeleDeportes”, el estratega argentino Sebastián Beccacece sería el principal candidato para tomar el mando de la selección si el ‘Tigre’ decide no continuar.

El exayudante técnico de Jorge Sampaoli en la selección argentina durante Rusia 2018 tiene un buen recorrido como entrenador, a tal punto que ya dirigió en Lima ante dos reconocidos equipos nacionales: Alianza Lima y Universitario.

Alianza Lima 0-2 Racing Club

El 23 de setiembre de 2020, Racing Club visitó Matute para enfrentar a Alianza Lima por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Con Beccacece al mando, la Academia controló todo el partido y tuvo las ocasiones más claras durante 85 minutos, pero la suerte y un Leao Butrón figura impidieron los goles.

Recién fue en el 87′ cuando Tiago Banega abrió el marcador y anotó el primero para el cuadro argentino. Tres minutos más tarde, Benjamín Garré marcó el tanto final y le dio los tres puntos al equipo de Avellaneda, que selló su clasificación a los octavos de final del torneo.

Universitario 1-1 Defensa y Justicia

Casi nueve meses después, el p opular ‘Rubio’ volvió a la capital nacional para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 4 del Grupo A, pero esta vez con Defensa y justicia. Al igual que ante los íntimos, el planteamiento que Beccacece llevó fue controlar el juego y arrinconar a los merengues; pero en una contra efectiva y sobre el final del primer tiempo, ‘Chiquitin’ Quintero anotó el 1-0, y llevó a los cremas por delante para el descanso.

A los 8′ de la segunda mitad, Brian Romero hizo justicia en el marcador y marcó el empate, un resultado que se ajustaba más al trámite. Si bien el partido se niveló a lo largo de los minutos finales, Defensa siempre fue el dominador de las ocasiones y del balón.