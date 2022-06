A una semana del repechaje, las cosas que se destaparon en la selección peruana

A la expectativa. La derrota de la selección peruana en el repechaje ante Australia generó diversas preocupaciones entre los aficionados. Más allá de lo acontecido en Doha, el debate se centró sobre los factores que pudieron afectar la interna del grupo y, sobre todo, la renovación de Ricardo Gareca.

A continuación, revisamos los episodios más resaltantes de la Bicolor a una semana de perder la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

La lista de 141 viajeros

Uno de los puntos más cuestionados por los hinchas fue la falta de concentración. Muchos criticaron que personajes ajenos al núcleo del combinado nacional acompañaran a los futbolistas en el viaje rumbo a Qatar. En esta nómina se lograron identificar a los familiares de los jugadores, dirigentes de ligas departamentales, y hasta un empresario gastronómico.

Al respecto, Juan Carlos Oblitas precisó que él se encarga de la delegación deportiva oficial, mientras que el resto tendrá que explicarlo la FPF. Asimismo, no consideró que estas situaciones afecten el rendimiento de la escuadra.

La delegación que viajó a Doha para el repechaje rumbo a Qatar tuvo 141 viajeros. Foto: EFE/La República

“No es la primera vez que se ha viajado en un avión con más gente aparte de la delegación. El término que le quieran dar (invitado o no) depende de la federación. Se ha dado otras veces, y se ha ganado o se ha perdido, no tiene nada que ver con el resultado. Al final no sé exactamente cuántos fueron de la delegación, lo único que les puedo decir es que de esta fueron entre 70 y 75”, sostuvo.

Oblitas y los pedidos de Gareca

Si bien el ‘Ciego’ mostró su optimismo después de reunirse con el estratega, enfatizó que el ‘Tigre’ le solicitó tiempo para procesar la caída ante los socceroos y poder conversar con los integrantes de su comando.

Otro de los temas que más le interesa al entrenador es la reestructuración del fútbol peruano. De darse una ampliación de su vinculo laboral, este sería uno de los pilares de su proyecto. Además, espera formar parte de este no solo como líder de la selección.

La fecha para conocer la respuesta de Ricardo Gareca

Lo más esperado de la conferencia de prensa que brindó el director deportivo de la FPF giró en torno a la permanencia de Ricardo Gareca. El directivo reconoció que no tiene un Plan B para reemplazar al técnico de 64 años y remarcó que este daría una respuesta a fin de mes.