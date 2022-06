De un provocador a otro: ‘Dibu’ Martínez defiende actuación de Redmayne ante Perú

Perú perdió por penales ante Australia y quedó eliminado del Mundial Qatar 2022. En este duelo, el arquero Andrew Redmayne llamó la atención de la prensa nacional e internacional por sus extraños movimientos a la hora de la definición desde los doce pasos y por tirar los apuntes de Pedro Gallese.

Ante ello, diversos personajes se han manifestado sobre la polémica acción del oceánico. Uno de ellos fue Emiliano Martínez, guardameta titular de la selección argentina y que se volvió popular por intimidar a sus rivales en los penales.

El ‘Dibu’ respaldó al portero de los socceroos y señaló que su estrategia le funcionó para clasificar a la próxima cita mundialista. “Es su técnica y su táctica. Clasificó al Mundial, vi que lo han criticado por hacer eso, por tirarle la botella a Gallese. La verdad son técnicas en el momento y, hoy en día, Australia está en el Mundial”, señaló en ESPN.

“Son cosas que yo no haría, pero capaz que, lo que yo también hice, hay arqueros que dirían: ‘Yo tampoco lo haría’. Yo no tengo nada con el arquero de Australia, hizo lo que tenía que hacer para mandar a su país al Mundial. Para mí, lo hizo perfectamente bien”, agregó el futbolista del Aston Villa.

Carlos Zambrano criticó al arquero de Australia

Ante esta acción polémica, Carlos Zambrano salió a criticar al arquero Andrew Redmayne. “A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar uno haría de todo”, manifestó.