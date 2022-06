Así como Qatar, las selecciones y equipos que pusieron su mira en Ricardo Gareca

Traspazó fronteras. Luego de la caída ante Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022, una de las interrogantes que se posó sobre los hinchas de la selección peruana es la continuidad de Ricardo Gareca. El argentino ya no es el técnico de la Bicolor y, como lo dijo Juan Carlos Oblitas, se espera que en las próximas semanas tome una decisión al respecto.

En medio de toda la expectativa, en las últimas horas se mencionó que la Blanquirroja tendría un rival directo para quedarse con los servicios del ‘Tigre’. Según reveló el periodista Gustavo Peralta, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo habría realizado una millonaria oferta.

“Lo que sucedió en los últimos días es que, desde la selección de Qatar, se pusieron en contacto con el entorno de Gareca para que dirija a la selección después de la Copa del Mundo. Es una oferta muy fuerte la de Qatar, es muchísimo dinero”, sostuvo en el programa “Equipo F”.

Sin embargo, esta no es la primea vez que el exjugador albiceleste es voceado para colocarse el buzo de otros países. Incluso fue tentado por un campeón de Copa Libertadores.

Colombia

Los malos resultados de Reinaldo Rueda durante las últimas eliminatorias vaticinaban su final en el equipo cafetero. Mientras se disputaba el certamen clasificatorio, el nombre de Ricardo Gareca se fue postulando por asumir el cargo.

VBAR Caracol Radio dijo que “Ricardo Gareca, si nada raro ocurre, será el entrenador de Colombia para las Eliminatorias del 2026 (…) Es el elegido, todavía no está contratado”.

Si bien la intención era concretar su arribo tras el repechaje, los directivos cafeteros tomaron por sorpresa a sus aficionados y designaron a Néstor Lorenzo, exestratega de Melgar de Arequipa.

Chile

Para muchos, las Eliminatorias Qatar 2022 decretaron el final de la denominada ‘generación dorada’ del fútbol chileno. La escuadra chilena padeció ante la falta de recambio en su plantilla y diversos sectores arremetieron contra el uruguayo Martín Lasarte.

Con la eliminación consumada, ESPN remarcó que Pablo Millad, presidente de la ANFP, tendría entre sus candidatos a los argentinos Ricardo Gareca, Ariel Holan y Sebastián Beccacece.

Como se recuerda, el ‘Flaco’ se pronunció en el 2021 sobre un eventual arribo al elenco mapocho. Asimismo, reveló que tuvo un acercamiento con un club de ese país.

“Nunca he tenido algo oficial con Chile, exceptuando cuando me reuní con la gente de la U de Chile, donde no llegamos a concretar nada, pero nunca nada oficial con respecto a lo que es la selección chilena”, manifestó en diálogo con el medio EnCancha.

Boca Juniors

El ‘Tigre’ no solo estuvo en carpeta de selecciones. En el 2019, cuando Gustavo Alfaro salió de Boca Juniors, el entonces entrenador de Perú era la primera opción del conjunto xeneize. Sin embargo, esto no prosperó debido al vínculo que mantenía con la FPF.

“Tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro, pero se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato. Entonces no hubo posibilidad de diálogo”, precisó a TyC Sports.