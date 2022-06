FBC Melgar ganó y sigue líder en el Apertura: un ‘León’ de verdad

“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero (DT de Millonarios), no es superior a Hernán Torres (DT de Deportes Tolima), no es superior a Alexis García (DT de La Equidad). No sé si sepa trabajar, la verdad jamás lo he visto, pero los méritos para llegar a un estatus de selección, en este momento en el mundo, no los tiene”, señaló el técnico mundialista Jorge Luis Pinto sobre la oficialización de Néstor Lorenzo como nuevo seleccionador colombiano. Su sentir es también el sentir de un sector importante del pueblo cafetero, que desconoce del trabajo de Lorenzo como entrenador principal de Melgar. La verdad es que los números de su equipo hablan por sí solos: una dignísima Copa Sudamericana 2021 (segundo con 10 puntos), una clasificación a octavos de final en la Copa Sudamericana 2022 dejando fuera a Racing de Avellaneda y, hoy, ocho triunfos consecutivos en el Apertura. Nada mal, ¿no?

La realidad es esa. Melgar es el gran candidato a quedarse con la primera fase del fútbol peruano gracias al enorme trabajo del argentino Lorenzo, a la apuesta por jóvenes valores, a un correcto trabajo de scouting y a una serie de individualidades en altísimo nivel. La suma de todos estos factores se reafirmó ayer, cuando, en el estadio Alberto Gallardo, los ‘rojinegros’ derrotaron por la mínima diferencia (1-0) a Sport Boys gracias a un solitario tanto de Kevin Quevedo (54′). De esta manera, Melgar no solo sumó su octavo triunfo consecutivo en el certamen, sino que también se acercó más que nunca al título del Apertura. A falta de dos jornadas, donde recibirá a Atlético Grau y visitará a Alianza Atlético de Sullana, los arequipeños tienen cuatro puntos de ventaja sobre el segundo Sport Huancayo (hoy visita a Ayacucho FC) y cinco unidades sobre el tercero, Sporting Cristal.

Uno menos en la pelea

Alianza Lima fue uno de los equipos que ayer se bajaron de la pelea por el campeonato. En el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, los dirigidos por el argentino Carlos Bustos perdieron 1-0 ante Binacional, que supo sacar provecho de su superioridad numérica (‘Tato’ Rojas fue expulsado en Alianza) y se impuso con justicia mediante una anotación de Víctor Cedrón (55′).

“Numéricamente, en el Apertura ya no tenemos posibilidades, pero siempre hay que sumar porque el acumulado es importante. Nos quedan dos fechas para terminar el primer torneo y después arrancar el clausura, que será una nueva oportunidad para todos”, afirmó el DT Bustos en conferencia. Los íntimos ya piensan a futuro.

Tropiezo. Alianza cayó en Juliaca. En otros resultados, UTC venció 2-1 a ADT en Huancayo. Foto: Binacional

La palabra

Néstor Lorenzo, técnico de Melgar

“Falta lo más difícil. Me enfoco en el día a día. La planificación que requiere una selección hace que esté pensando en muchas cosas. Estamos enfocados en lograr el objetivo acá. Hace año y medio que estamos trabajando para esto”.