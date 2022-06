[En Vivo] Racing vs. Gimnasia HOY: hora y canal de TV para ver el partido de la Superliga

Mira AQUÍ Racing vs. Gimnasia EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 20 de junio, por la cuarta jornada de la Superliga Argentina 2022. El enfrentamiento se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En tanto, la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Racing vs. Gimnasia: ficha del partido

Partido Racing vs. Gimnasia ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 20 de junio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus ¿Dónde? Estadio Juan Carmelo Zerillo

Racing vs. Gimnasia: ¿cómo llegan?

Para seguir en la pelea, Racing buscará sumar tres puntos en su visita a Gimnasia para no perderle el rastro al líder Boca Juniors. El conjunto comandado por Fernando Gago viene de vencer a Vélez y se ubica en la sexta casilla con 6 unidades.

Por su parte, el Lobo todavía no conoce la derrota en el segundo torneo del año y espera mantener este registro ante la Academia. Los dirigidos por Néstor Gorosito empataron ante Platense en su última presentación y se encuentran en el puesto 11 con 5 unidades.

Racing vs. Gimnasia: últimos enfrentamientos

Racing vs. Gimnasia: posibles alineaciones

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa o Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Mauricio Martínez o Moreno o Alcaraz y Matías Rojas; Gabriel Hauche, Javier Correa y Edwin Cardona. DT: Fernando Gago.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Germán Guiffrey; Emmanuel Cecchini y Nery Leyes; Ramón Sosa, Brahian Aleman y Johan Carbonero; Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

¿A qué hora juegan Racing vs. Gimnasia?

El encuentro entre Racing vs. Gimnasia por la Superliga 2022 se llevará a cabo este domingo 19 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 5.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami, Nueva York).

¿Dónde ver EN VIVO el Racing vs. Gimnasia?

El cotejo entre Racing vs. Gimnasia será transmitido para Argentina a través de ESPN Premium. Para el resto de Sudamérica, se podrá seguir a través del servicio streaming de Star Plus.

Perú: Star+, ViX

Argentina: ESPN Premium, Star+, ViX

Bolivia: Star+, ViX

Brasil :NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Chile: Star+, ViX

Colombia: Star+, ViX

Ecuador: Star+, ViX

Estados Unidos: ViX, TyC Sports Internacional, Paramount+

México: Fanatiz Mexico, ViX, Star+

Paraguay: Star+, ViX

Uruguay: Star+, ViX

Venezuela: Star+, ViX.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Racing vs. Gimnasia?

Para acceder a Star Plus para ver el Racing vs. Gimnasia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Racing vs. Gimnasia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Racing vs. Gimnasia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Racing vs. Gimnasia?

El encuentro entre Racing vs. Gimnasia se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Es un recinto de fútbol ubicado en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Fue inaugurado el 19 de noviembre de 1924 y tiene capacidad para 21.500 espectadores.