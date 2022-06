[En Vivo] Independiente vs. Estudiantes la Plata: ¿dónde ver el partido por la Liga Argentina?

Independiente vs. Estudiantes la Plata EN VIVO se juega este lunes 20 de junio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina), por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2022. El partido a disputarse en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini tendrá transmisión de TNT Sports (Argentina). En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Independiente vs. Estudiantes la Plata: ficha del partido

Partido Independiente vs. Estudiantes la Plata Fecha Lunes 20 de junio Hora 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) Canal TNT Sports y ViX Lugar Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

¿A qué hora juegan Independiente vs. Estudiantes la Plata?

El encuentro entre Independiente vs. Estudiantes la Plata por la Liga Argentina 2022 se llevará a cabo este lunes 20 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami, Nueva York).

¿Dónde ver EN VIVO el Independiente vs. Estudiantes la Plata?

El cotejo entre Independiente vs. Estudiantes la Plata será transmitido para Argentina a través de TNT Sports. Para el resto de Sudamérica, se podrá seguir a través del servicio streaming de ViX.

Perú: ViX

Argentina: TNT Sports, ViX.

Bolivia: ViX.

Brasil : ViX.

Chile: ViX.

Colombia: ViX.

Ecuador: ViX.

Estados Unidos: Paramount+

México: Fanatiz Mexico, ViX

Paraguay: ViX.

Uruguay: ViX.

Venezuela: ViX.

¿Cómo ver Independiente vs. Estudiantes la Plata ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente vs. Estudiantes la Plata por internet, puedes sintonizar la señal de ViX servicio de streaming en el que podrás acceder a televisión en vivo, películas, series y también eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Independiente vs. Estudiantes la Plata: últimos partidos

Estudiantes 2-1 Independiente | Copa de la Liga | 12.02.2022

Estudiantes 0-1 Independiente | Liga Profesional | 25.07.2021

Estudiantes 0-0 Independiente | Copa de la Liga | 15.05.2021

Estudiantes 3-0 Independiente | Liga Profesional | 19.08.2019

Independiente vs. Estudiantes la Plata: posibles alineaciones

Independiente : Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas González, Gerónimo Poblete; Alan Soñora, Gastón Togni, Leandro Benegas; Leandro Fernández.

: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas González, Gerónimo Poblete; Alan Soñora, Gastón Togni, Leandro Benegas; Leandro Fernández. Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Más; Matías Pellegrini, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Manuel Castro; Mauro Boselli, Leandro Díaz.

¿Dónde juegan Independiente vs. Estudiantes la Plata?

El encuentro entre Independiente vs. Estudiantes la Plata se disputará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Es un recinto de fútbol ubicado en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado el 4 de marzo de 1928 y tiene capacidad para 42.069 espectadores.