No cabe duda que uno de los momentos mas icónicos de la historia del fútbol es el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del mundial de Alemania 2006 entre Italia y Francia. Faltaban 10 minutos para el final de la prórroga cuando el ahora posible nuevo entrenador del PSG golpeó sorpresivamente en el pecho al defensor italiano, por lo que el árbitro Horacio Elizondo le mostró la tarjeta roja.

Esta expulsión desmotivó al cuadro francés, que perdió 5-3 en la tanda de penales, así los italianos levantaron su cuarta Copa del Mundo. Además, significó un triste final para la brillante carrera de ‘Zizou’, quien ya había anunciado que se iba a retirar después del certamen.

Sin embargo, esta historia pudo ser diferente. El propio Zidane reconoció en una entrevista con el programa francés “Telefoot” que había un compañero que pudo detener esta acción. “Creo que Lizarazu es el único que me hubiera podido contener en aquel momento. Hubiera sido importante que estuviera conmigo, a mi lado, pero no se puede volver al pasado. No estoy orgulloso de lo que hice, pero forma parte de mi carrera”.

Recordemos que, según palabras de Materazzi, lo que ocasionó esa violenta reacción del ídolo del Real Madrid fue un insulto hacia su hermana. “Él me dijo: ‘Te daré mi camiseta más tarde’. Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta”, reveló al periodista italiano Nicolo de Devitiis.

¿Por qué Lizarazu no jugó la final de Alemania 2006?

Bixente Lizarazu, el hombre que pudo evitar que Zidane golpee a Materazzi, se retiró en el 2005 a los 36 años, por lo que no llegó a ser convocado al mundial de Alemania 2006. Juntos salieron campeones del mundial de Francia 1998 y de Europa en el torneo de Bélgica y Países Bajos 2000. Su amistad nació cuando coincidieron en Girondins de Burdeos entre 1992 y 1996.