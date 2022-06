¡Hay plan B! Revelan el nombre del DT que reemplazaría a Ricardo Gareca si no renueva

Ricardo Gareca culminó su contrato con la selección peruana luego del encuentro ante Australia por el repechaje. Ante ello, la intención de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es convencer al estratega para que se quede al mando de la Bicolor para el próximo proceso eliminatorio.

Sin embargo, la FPF tendría un plan B por si no prospera la renovación del ‘Tigre’. Se trataría del técnico argentino Sebastián Beccacece, según la información revelada por el periodista Omar Ruiz de Somocurcio.

“Una persona entendida me informó que existe un plan B de un técnico que pasó por el Perú, no como técnico, y no me parece una mala opción si Gareca dice ya no. Hay un nombre que va sonando y que me parece que es una buena opción si Ricardo Gareca no acepta seguir en la selección”, indicó.

“Según mi informante, el plan B, si no se queda Gareca, es Sebastián Beccacece” , agregó el comunicador en el programa “Teledeportes”.

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Sebastián Beccacece es un técnico argentino de 41 años y actualmente dirige a Defensa y Justicia de su país. Anteriormente, fue asistente de Jorge Sampaoli durante varios años en diversos clubes y en la selección chilena.

El estratega conoce de cerca el fútbol peruano, ya que trabajó con el ‘Hombrecito’ en Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal.

Como entrenador principal, ha ganado la Recopa Sudamericana del 2021 con Defensa y Justicia. Además, destaca por la intensidad que le imprime a sus equipos.