Zambrano revela que le mentó la madre a Advíncula tras su renuncia a la selección peruana

Aunque ya pasaron varios días, la herida aún no cierra. La selección peruana cayó en penales por 4-5 ante Australia y fue eliminado del Mundial Qatar 2022. Tras este duro episodio, Luis Advíncula fue el que se mostró más destrozado y quien se echó la culpa de la derrota. En ese sentido, Carlos Zambrano contó lo que le dijo al ‘Rayo’ al saber que renunció a la Bicolor.

El lateral derecho de Boca Juniors fue el encargado de patear el tercer penal y lamentablemente su remate chocó en el parante derecho de Redmayne. Apenas sucedió ello, Advíncula se quebró y fue con sus compañeros llorando. Horas después, el ‘Rayo’ escribió en su Instagram que daba un paso al costado.

“Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió que “yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la Selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Sin embargo, después eliminó la publicación.

Mensaje de Luis Advíncula en Instagram. Foto: captura Instagram

Días después de la eliminación, Carlos Zambrano arribó a suelo peruano y charló con el diario Trome sobre lo que conversó con ‘Luchito’ en camerinos. “Leí su mensaje y le hablé con palabras fuertes, creo que hasta le menté la madre para hacerlo reaccionar. Le dije: ‘No te eches la culpa tú solo, esto es de todos, somos un grupo’”, puntualizó.

El ‘Rayo’ no se volvió a pronunciar y ya se encuentra concentrado con la escuadra xeneixe para enfrentar a Barracas Central por la liga argentina. Al parecer, se repuso rápido y desea volver con fuerza.

