Neymar eligió a su sucesor en Brasil: revelan que el ‘10′ se retirará de su selección

¿Será después de Qatar? La polémica se encendió en Brasil luego de las recientes declaraciones del joven goleador Rodrygo Goes en el podcast PodPah. El atacante del Real Madrid —clave en la obtención de la última Champions League— reveló una conversación que tuvo con Neymar, en la cual la figura del PSG le anunció quién será el sucesor de la ‘10′.

“Neymar me dijo que ‘ya me voy de la selección y el 10 es tuyo’”, manifestó el joven artillero mientras terminaba de asimilar estas palabras.

Asimismo, el exfutbolista del Santos detalló cómo reaccionó su compatriota ante su respuesta. “Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y no supe qué contestar. Le dije que debía seguir un poco más, que no quería que lo hiciera ahora. Y luego se ha reído”, agregó.

Rodrygo fue la figura del Real Madrid en la semifinal de vuelta ante el Manchester City. Foto: Real Madrid

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que este tema salta al debate. En el 2021, el propio ‘Ney’ mencionó que Qatar 2022 marcaría su despedida. “Creo que el Mundial de Qatar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista”, remarcó en diálogo con Dazn.

Por otra parte, el jugador de 21 años viene de afrontar una gran campaña en el conjunto merengue. Si bien no es titular indiscutible, no se descarta que el técnico ‘Tite’ lo convoque para la justa mundialista de noviembre.