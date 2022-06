Kylian Mbappé conquistó con tan solo 18 años la Copa del Mundo en el Mundial Rusia 2018. Poco tiempo después, el jugador estuvo a punto de retirarse de la selección francesa tras la eliminación de la Eurocopa 2021. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, contó que esto se debía a las críticas que recibió el futbolista, pero el jugador reveló el motivo real.

Francia cayó en octavos de final del certamen luego que el ‘Kiki’ fallara su penal ante Suiza. Este suceso golpeó muy fuerte al joven deportista.

“Lo recibí después de la Eurocopa, sentía que la Federación no lo había defendido tras su penalti fallado y las críticas en las redes. Nos vimos cinco minutos en mi oficina. Estaba enfadado, ya no quería jugar en la selección de Francia, lo que obviamente yo no respaldaba. Sabes cómo es, es un ganador, estaba muy frustrado, como todos nosotros, por la eliminación... Es un gran tipo, mucho más generoso de lo que se piensa”, contó Noël Le Graët en una entrevista para Journal du Dimanche.

La respuesta de Mbappé a Noël Le Graët y el por qué quiso retirarse de la selección francesa

Las palabras del máximo representante del fútbol francés tuvieron eco en Kylian Mbappé, quien utilizó sus redes sociales para desmentir a Noël Le Graët, y contó que el verdadero motivo por el cual quiso alejarse de Francia fue por actos racistas en su contra.

“Le expliqué sobre todo bien que era en relación al racismo y no al penalti. Pero consideró que no había habido racismo…”, publicó Mbappé en su cuenta Twitter.