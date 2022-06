Por la segunda corona: el fixture de España para el Mundial de Qatar 2022

España va por su revancha. El conjunto comandado por Luis Enrique tiene la dura misión de levantar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Tras sus discretas participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018, la Furia Roja buscará llevarse el trofeo de Qatar 2022 con un plantel renovado.

Pedri, Gavi, Ferrán Torres y Eric García son los juveniles que despiertan una gran expectativa en los aficionados. Revisa AQUÍ el fixture completo, los rivales y todos los detalles de la participación del elenco hispano.

¿Cuál es el grupo de España en el Mundial de Qatar?

Fixture de España en el Mundial de Qatar

¿Quién sería el rival en octavos de final si España pasara?

España y Alemania parten como los grandes candidatos para acceder a los octavos de final. Si la Furia Roja logra pasar de ronda, su rival saldrá del Grupo F, el cual se encuentra conformado por las selecciones de Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar?

El Mundial Qatar 2022 inicia el lunes 21 de noviembre con cuatro partidos: Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán, Qatar vs. Ecuador y Estados Unidos vs. Gales. La acción empezará a las 5.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo ver el Mundial de Qatar en España?

Si estás en España y quieres ver los partidos del Mundial Qatar 2022, debes sintonizar el canal RTVE, el cual pasará los encuentros de la escuadra hispana.

¿En qué estadios jugará España el Mundial de Qatar?

España vs. Costa Rica - Estadio Al Thumama

España vs. Alemania - Estadio Al Bayt

España vs. Japón - Estadio Internacional Khalifa.

¿Cuántos países de la UEFA van al Mundial 2022?

Son 13 los países de UEFA que consiguieron su boleto para el Mundial 2022. Además de España, están Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Polonia, Portugal, Serbia, Suiza, Países Bajos y Gales.