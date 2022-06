Dalma Maradona cuenta que halló la mejor foto que tiene con su papá y recuerda que quiso botarla

A casi dos años de la partida de Diego Armando Maradona, como consecuencia de una insuficiencia cardiaca aguda, Dalma Maradona aprovechó el Día del Padre para recordar a su progenitor y mencionar que logró encontrar la mejor foto que tiene con el ‘10′ histórico de la selección argentina.

La hija mayor de ‘D10S’, del matrimonio del este con Claudia Villafañe, reveló que pudo encontrar aquella mítica imagen con su padre. Contó además, que en un momento de cólera porque había discutido con Maradona, le pidió a su madre que la botara para no verla nunca más.

Dalma Maradona realizó una publicación en forma de saludo a Diego por el Día del Padre y contó una anécdota inédita sobre la foto que circuló en redes tras la muerte del ‘10′. “Hace poco encontré la foto original (un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la m… porque estaba enojada), al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llamé a Claudia (su mamá) y me dijo: ‘Tranquila, obvio que no la tiré, está en algún lugar de tu casa’, y apareció hace poco”, inició.

“Para mí, esta foto nos describe muy bien. Cada uno en su rol. Nada que entender, nada que explicarle a nadie. Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada, sino por una vida entera compartida. Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte. Tu saldo como papá siempre va a ser positivo”, agregó.

Finalmente, la actriz envió un sentido mensaje dedicado a su padre, quien falleció en noviembre del año 2020. “Feliz día, loco de atar, te amo para siempre”, puntualizó.