¿Qué fue de Mark Cook? El inglés que estuvo en Newcastle, llegó a la ‘U’ y fue resaltado por FIFA

A lo largo de los años en el torneo peruano, uno de los puestos en el que los clubes no han contratado jugadores del extranjero es en el de portero. Además, los guardametas que llegan del exterior son sudamericanos. Sin embargo, en el 2012, se dio una gran sorpresa luego de que Universitario contratara un portero inglés. Nos referimos a Mark Cook, quien militó en el Newcastle.

El jugador, que llegó con 23 años, fichó por el equipo crema en agosto del 2012 por pedido del entonces entrenador Nolberto Solano, a quien conoció en el club de las urracas. “Es un buen muchacho y espero que agarre mayor confianza con el pasar de los días”, declaró en su momento el ahora asistente técnico de la selección peruana.

Si bien el futbolista británico arribó como figura al torneo local y despertó el interés de los diferentes medios de comunicación, su paso por nuestro fútbol no duro mucho y se fue sin pena ni gloria. ¿Cómo se dio su llegada y qué es de él ahora? En la siguiente nota te lo contamos.

Inicio de Mark Cook

El arquero inglés nació el 7 de setiembre de 1988 en la ciudad de North Shields. Antes de llegar al cuadro de Universitario de Deportes había hecho las divisiones menores del Newcastle United de la Premier League (2007), y luego pasó al primer plantel (2008), mismo en el que conoció a ‘Ñol’ Solano. Al no gozar de continuidad en las urracas, el guardameta migró al Hartlepool United (2008), el Gateshead (2010) y el Harrogate Town (2010-12), todos equipos de la segunda o tercera inglesa.

Mark Cook llega a Universitario y es resaltado por FIFA

Tras la partida de José ‘Chemo’ Del Solar del banquillo crema, el encargado de tomar el mando fue Nolberto Solano, quien iniciaba su primera experiencia como DT. En ese momento, el ‘Maestrito’ solo tenía dos arqueros en el primer equipo: Luis Llontop y Carlos Cáceda. Sin embargo, el primero de ellos se lesionó de la muñeca a mediados de año, por lo que el exseleccionado peruano tuvo que traer a un portero para promover la competencia del ahora jugador del FBC Melgar.

El elegido fue Mark Cook, quien iba tener su primera experiencia fuera de su país y, posteriormente, debutaría de manera profesional. El inglés llegó a préstamo por solo seis meses del Harrogate Town de la Tercera División inglesa. Según contó en una entrevista, su decisión de aceptar venir a Perú fue por el ‘Maestrito’, a quien consideró un ídolo.

“Bueno, Nolberto Solano es una leyenda en el Newcastle; me pidió venir aquí y no le pude decir que no a Nolberto. Él es un gran tipo”, fueron sus primeras declaraciones como jugador crema.

Su llegada al cuadro no solo llamó la atención de los medios peruanos, sino también a nivel internacional. Tal fue la magnitud que la FIFA destacó su llegada a nuestro país. El máximo organismo del fútbol mundial publicó un reportaje sobre la llegada de Mark Cook.

Partidos de Mark Cook con Universitario

Si bien el guardavalla disputó algunos amistosos y partidos de la reserva, su primer encuentro en la primera división fue ante Sport Huancayo. Lamentablemente su debut no fue el esperado, ya que el equipo perdió 1-0 en el estadio Monumental.

Pese a la derrota en casa, Nolberto Solano le volvió a dar la confianza y, el fin de semana siguiente, fue el arquero titular ante Cobresol en Moquegua. Sin embargo, los merengues fueron goleados 3-0. Después de este encuentro, el popular ‘Cookie’ no volvió pararse bajo los tres palos. De esta manera, solo disputó dos cotejos con los cremas de manera oficial.

Salida de Universitario y actualidad

Al final de año, Nolberto Solano fue despedido por la administración temporal de Universitario y Mark Cook también tuvo que regresarse a su país, ya que el préstamo había vencido y el nuevo DT Ángel Comizzo no lo tenía en sus planes.