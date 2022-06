¿Ricardo Gareca debería seguir siendo técnico de la selección peruana?

Ha pasado menos de una semana desde el doloroso final del partido entre Perú y Australia. La dramática tanda de penales determinó que la Bicolor no estará presente en la próxima Copa del Mundo y tendremos que seguir dicho torneo por televisión.

Para todo amante del fútbol algo se rompió el lunes 13: ilusión para algunos y un sueño para otros. Pero si hay algo claro es que el duelo del repechaje es uno de los peores golpes que ha recibido nuestro balompié. Lo dijo el propio Juan Carlos Oblitas en su última conferencia de prensa: “ Esta derrota me dolió más que el 4-0 con Chile en 1997 ″.

La derrota de Perú en Santiago fue determinante en el camino a Francia 1998. Foto: GLR

Empezando a asimilar la derrota, solo queda resignarse ante lo sucedido e intentar levantarse. Será necesario corregir los errores que se cometieron, pero sobre todo rescatar lo que se hizo bien. Por ello es razonable pensar en una renovación de contrato con Ricardo Gareca, principal artífice de los éxitos de la selección.

¿Por qué Ricardo Gareca debería seguir al frente de la selección peruana?

No hay que ser un erudito del fútbol para saber que la clave en las eliminatorias sudamericanas es el respeto a los procesos. Con el ‘Tigre’, la selección peruana tiene uno respaldado en siete años de trabajo.

Julio César Uribe, leyenda del fútbol nacional, también así lo cree. Para el ‘Diamante’ la derrota ante Australia se debió al excelente trabajo táctico con el que neutralizaron a los jugadores peruanos y no obedece tanto a un demérito del equipo nacional.

Australia clasificó al grupo D del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Perú en penales. Foto: FPF

“Hay que considerar que al frente hubo un oponente que quería lo mismo que tú y que esta vez te anuló, te hizo ver pequeño por temas estrictamente conceptuales ”, aseguró el histórico 10 de la Blanquirroja.

Para Uribe, Gareca sigue siendo el técnico ideal para la Bicolor . El exjugador y exentrenador de la selección peruana señaló que el ‘Tigre’ ha realizado una gran labor al frente del equipo. “La derrota no es razón para desconocer la gran labor de Gareca y los jugadores que lo dieron todo. En esta oportunidad no alcanzó”, apuntó.

¿Hay motivos para no continuar el ciclo Gareca?

Muy pocos esperaban que tras el traspié de la Bicolor volvieran a aparecer las críticas sin sentido, las novelas mediáticas o la búsqueda de responsables donde no los hay. Esas mismas voces oportunistas que se alzan en la derrota pero callan en los triunfos hoy “exigen” la salida de Gareca.

Por suerte, estos personajes no toman las decisiones en la selección y la Federación Peruana de Fútbol ya inició las negociaciones para extender el vínculo de Gareca con la Bicolor. Esta decisión podría ser el punto de partida para saciar la sed de revancha que dejó la eliminación a manos australianas.

Julio César Uribe se puso el buzo de la Bicolor en dos ocasiones: 2000-2001 y 2007. Foto: GLR

Uribe, una personalidad de nuestro fútbol y con conocimiento de causa, no comparte la idea de aquellos quienes apuestan por un cambio de entrenador. “ Las alternativas se buscan cuando un técnico no trabaja, es un mal líder o no sabe . Los cambios se tienen que buscar cuando esas cosas suceden, pero no cuando hay un buen líder como Ricardo (Gareca) que ha hecho un gran trabajo hasta el día de hoy”, expresó.

Eso sí, para el ‘Diamante’ no es una novedad que se haya esperado el tropiezo más doloroso del ciclo Gareca para que reaparezca el desconocimiento y la ingratitud de ciertos sectores. “ A mí no me sorprende que nuestro amado país, por idiosincrasia, se exprese así . No hay la valoración a lo que se ha hecho y para mí eso no es nuevo. Entiendo a mi gente”, enfatizó.

La continuidad podría ser la clave

Julio César Uribe destacó que, con la renovación de Gareca, lo que se podría ganar es tiempo, pues los jugadores ya saben el estilo de su entrenador. “Ya conocerían la forma de jugar, la interpretación, el tema conductual y las conexiones. Si llegaron dos veces al repechaje por qué no llegar a un tercero”, explicó el exseleccionado.

La selección peruana quedó en el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Selección peruana

El ‘Diamante’ restó importancia a los que dicen que no hay equipo para pelear en las próximas eliminatorias. Para él el grupo base no va a cambiar mucho en los próximos años. “El recambio generacional no va a ser que salen 11 y entran 11, eso no va a pasar. Hay una base que ya conoce el camino y es la que, con sed de revancha, buscará lo que no pudo encontrar en esta oportunidad ”, subrayó.

Y aquellos que reclaman que Gareca no haya liderado una reforma en el balompié nacional, Uribe les dejó un recado: “El fútbol se va a transformar cuando se sigan resolviendo las grandes limitaciones que tenemos y que no queremos aceptarlas. Mientras eso no se haga, no vamos a crecer”, sentenció.