Periodista australiano tras ‘trampa’ de Redmayne: “Si lo hacían ellos, embargaríamos sus importaciones”

Perú cayó ante Australia en la tanda de penales y no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. En este duelo, el arquero Andrew Redmayne ingresó para la definición desde los doce pasos y fue la gran figura de los Socceroos al tapar el disparo a Alex Valera.

El guardameta oceánico llamó la atención por sus extraños movimientos a la hora de atajar y por haber tirado los apuntes que tenía Pedro Gallese en su botella, lo que fue catalogado como ‘juego sucio’ por los hinchas y medios nacionales.

Ante ello, Malcom Knox, periodista australiano de The Sydney Morning Herald, analizó esta polémica acción del veterano portero y afirmó que, si las situación hubiera sido al revés, todos los ciudadanos de dichos país estarían muy enojados.

“Imagínese si fue el portero peruano quien robó las notas de nuestro chico y saltó como un diente de león en la brisa para meterse en la cabeza de nuestros tiradores. Toda Australia estaría enojada por las trampas y la mala forma. Incluso, embargaríamos las importaciones agrícolas del Perú. Quizás ”, señaló en su columna.

“Los australianos son bastante buenos para ofenderse. El pobre Perú, que lucha por hacer oír su voz en el mundo, ha emitido declaraciones sobre la jugada ‘sucia’ de Redmayne. En algunas partes del mundo, Redmayne no es visto como un héroe adorable, sino como un tramposo ”, agregó el comunicador.

Publicación de The Sydney Morning Herald. Foto: captura de The Sydney Morning Herald

Carlos Zambrano criticó a arquero de Australia

Por otro lado, Carlos Zambrano criticó la actitud que tuvo Andrew Redmayne al botar los apuntes de Pedro Gallese. “A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar uno haría de todo”, indicó.