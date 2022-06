Histórico de Australia aseguró que eliminaron a Perú con su “ADN” que “supera a cualquiera”

La selección peruana continúa con los trabajos posteliminación de Qatar 2022. Por lo pronto, la prioridad es la renovación de Ricardo Gareca, quien habría hecho una serie de pedidos para extender su vínculo. En tanto, en Australia se festeja el pase al Mundial y quien se refirió a la reciente clasificación de los socceroos fue John Aloisi. El histórico exjugador aseguró que se mostró el ADN australiano para vencer a la Bicolor.

El exdelantero del conjunto oceánico también estuvo presente en aquel repechaje del 2005 cuando Australia venció a Uruguay. Ahora, destacó el estilo de juego impuesto contra Perú, el cual sirve para salir airosos ante cualquier rival. Asimismo, alabó el trabajo realizado por el DT Graham Arnold.

“La forma australiana es que tenemos que luchar unos por otros. Nuestro ADN está trabajando el uno por el otro, creyendo el uno en el otro, para que puedas superar a cualquiera”, mencionó Aloisi para el diario The Daily Telegraph.

John Aloisi jugó el Mundial Alemania 2006. Actualmente, se desempeña como entrenador. Foto: AFP.

“En la Copa Asiática del 2019, ‘Arnie’ decía que esperábamos ganarla, pero ese no es realmente el estilo australiano. Lo trajo esta vez en los playoffs, donde el verdadero espíritu australiano se hizo presente, mientras que hace unos años (en la Copa Asiática) no estaba allí”, agregó.

Por otro lado, señaló el grado de dificultad que tiene Australia en su grupo del Mundial Qatar 2022, por lo cual espera que los socceroos puedan superar esta primera fase.

“Es difícil y es un grupo difícil de salir, pero ¿por qué no? Ese debería ser el objetivo y ese debería ser el enfoque. No veo por qué no podemos vencer a Túnez, y vayamos allí y veamos si podemos dar la sorpresa contra los otros dos”, precisó John Aloisi.

¿Cuándo empezarán las próximas eliminatorias?

El proceso clasificatorio con miras a la Copa del Mundo 2026 empezaría en marzo de 2023 y se disputaría hasta el 2025. La Conmebol todavía no confirmó la programación completa, pero el periodista de DirecTV Sports Juan José Buscalia lanzó esa fecha tentativa.