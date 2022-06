Gustavo Cherquis sufrió la eliminación de Perú y afirmó que no mostraron amor propio

Ya pasó casi una semana desde la no clasificación de la selección peruana al Mundial Qatar 2022 y el dolor aún parece estar presente tanto en los peruanos como en aquellos extranjeros que tienen simpatía por la Blanquirroja. Uno de ellos es el periodista Gustavo Cherquis, quien en reiteradas oportunidades ha expresado su total apoyo al equipo que dirige el técnico Ricardo Gareca.

A través de sus redes sociales, el argentino publicó un mensaje en el que lamentó la derrota de la Bicolor en la tanda de penales y aseguró que “nunca se soltó ni mostró el amor propio” que los caracterizó a lo largo de las eliminatorias sudamericanas.

“Qué pena, Perú querido. Qué cerca se estuvo de Qatar y qué lejos quedó. No fue un buen partido de la Blanquirroja. Pareció sentir la presión de lo que se jugaba, nunca exigió ni desequilibró a una selección de Australia prolija, inteligente y que jugó el encuentro que debía para no sufrir. Hoy Perú no estuvo a la altura ante un rival que tampoco fue superior, pero le bastó con llegar a los penales. Fue un partido cerrado. Nunca se soltó ni mostró el amor propio que caracterizó a esta selección peruana en otros partidos ante rivales mucho más fuertes que el que enfrentó en la calurosa tarde de Doha”, escribió en sus cuenta de Instagram.

Publicación de Gustavo Cherquis, tras eliminación de Perú. Foto: captura Instagram

“Lo mejor de los muchachos de Gareca estuvo en el segundo tiempo del alargue. No fue suficiente. Una pena por el esfuerzo y la buena última parte de eliminatoria. Habrá que resignarse y arrancar de nuevo mirando hacia 2026. Una lástima”, concluyó.

¿Cuándo empezarán las próximas eliminatorias?

El proceso clasificatorio con miras a la Copa del Mundo 2026 empezaría en marzo del 2023 y se disputaría hasta el 2025. La Conmebol todavía no confirmó la programación completa, pero el periodista de DirecTV Sports Juan José Buscalia lanzó esa fecha tentativa.