Juan Carlos Oblitas: el optimismo del ‘Ciego’

“Este resultado (perder el repechaje ante Australia) me duele mucho más que el 4-0 del 97 en Chile, pero esté quien esté vamos a levantarnos”, la frase de Juan Carlos Oblitas que resume el sentir de la interna de la selección peruana luego de quedar fuera del Mundial Qatar 2022. El director deportivo de la FPF dio una conferencia de prensa en la Videna, donde habló de lo que pasó en Doha, pero también se refirió al futuro de la Bicolor.

“Si sigo o no, yo vivo el día a día”, señaló dejando en claro que hoy su mayor preocupación es que Ricardo Gareca acepte seguir al mando del equipo de todos una eliminatoria más. “La prioridad es que se quede Ricardo, todo lo demás es secundario. Le dije a Ricardo que tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo plan B”. Y luego dio algunos detalles de lo que han sido las reuniones estos últimos días entre el ‘Tigre’ y el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

“Ricardo en ningún momento ha dicho que ya culminó su ciclo en la selección. He tratado de hacerle entender que esto tiene que continuar con él a la cabeza. Los pedidos de Ricardo y comando técnico no son de ahora, son los que tienen en mente en la FPF. Tuve reunión con Agustín y sabe que tiene que haber cambios en la estructura del fútbol. El tema de menores y recambio es algo que se ha tocado. Queremos involucrarnos más en este proceso de recambio. Otro tema que conversé con Ricardo es que, del equipo base, no del plantel, prácticamente la mayoría va a estar para el próximo proceso. Lo que hay que ver es quiénes vienen detrás. Ayer (ese tema) nos llevó más tiempo conversar con Ricardo”, agregó.

El ‘Ciego’ confirmó que el estratega argentino “está muy mal anímicamente” por lo sucedido y aseguró que ha pedido tiempo para dar una respuesta final. “Estoy convencido de que es la persona indicada para los cuatro o cinco años que vienen. No voy a dar los detalles, pero salí con optimismo de esa reunión. Se va a tomar unos días de reflexión con su familia. Creo que para fin de mes tendríamos una respuesta concreta”.

¿Qué pasó en Doha?

Oblitas se animó a analizar el partido con Australia. “Mi percepción particular es que no hicimos buen partido. El resto, de falta de concentración, son temas que van por el costado. Soy hombre de fútbol y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho en el momento preciso. Así de simple. En el análisis ya está inmerso Ricardo para saber por qué llegamos de esa manera. Quizá algunas cositas se nos escaparon, pero es normal eso. El partido en sí, no fue bueno. Eso nos llevó a lotería de los penales y ya todos sabemos lo que sucedió”.

Y confesó que habló con Luis Advíncula, luego de que este renunciara a la selección mediante un mensaje en redes sociales. “Uno nunca debe publicar en caliente. Lucho estaba muerto, pero entendió. Fallan los que patean. He visto fallar a Maradona y Messi. Él tiene que salir de esto”.

Finalmente, el directivo se refirió al premio que recibirían los jugadores de clasificar a Qatar y que se especula no querían compartir con el comando técnico. “Agustín se reunió con los jugadores. Es una tontería lo que están hablando. Cuando se da la derrota, disparamos. En todos los partidos se da premio por partido ganado y por clasificar, el CT tiene estipulado lo que va a ganar”, finalizó.

Oblitas sobre la delegación que viajó con la Blanquirroja

Juan Carlos Oblitas fue consultado por las personas que acompañaron a la selección en el viaje a Barcelona y Qatar. La República tuvo acceso a la lista integrada por 141 personas entre plantel, comando técnico, familiares y directivos. “No es la primera vez que se ha viajado en avión con más gente en la delegación. El término que le quieran dar, invitados o no, depende de la FPF. No es un tema que yo manejo, no es un tema que yo veo. Se ha dado otras veces y se ha ganado o se ha perdido, no tiene nada que ver con el resultado. Yo me atengo a la parte de la delegación deportiva. ¿Por qué chárter? Es un avión en el que podían entrar 300 personas. La delegación deportiva fueron entre 70 y 75″, confirmó.