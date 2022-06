Verstappen ‘voló’ en Canadá y saldrá en la primera fila de la carrera junto a Fernando Alonso

En una jornada que estuvo marcada por una intensa lluvia, Max Verstappen logró el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Canadá. El piloto neerlandés de Red Bull hizo un marca de 1:21.299 en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, y superó a Fernando Alonso de Alpine (1:21.944) y Carlos Sainz de Ferrari (1:22.096).

Si bien Verstappen protagonizó la prueba, la gran sorpresa del día fue Alonso. El español llevó a la escudería francesa a su mejor puesto en la temporada y estuvo muy cerca de romper su mala racha de 10 sin alcanzar una pole (la última fue en Alemania en el 2012).

“Se siente genial, fue un fin de semana increíble hasta ahora para nosotros. El auto estuvo genial, me sentí muy cómodo conduciéndolo y los fanáticos me empujaron a dar un empujón adicional. ¡Creo que atacaré a Max en la primera esquina!”, indicó el dos veces campeón del mundo.

Así quedó la clasificación en el GP de Canadá. Foto: F1/Twitter.

Lewis Hamilton (1:22.891) y Kevin Magnussen (1:22.960) completaron el top 5 de la prueba con un gran trabajo en pista mojada. El británico logró a colocarse en el segundo lugar a falta de un minuto del final de la Q3, pero fue superado por los españoles en la última vuelta.

¿Dónde ver la carrera del GP de Canadá por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera del GP de Canadá por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.