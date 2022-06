[EN VIVO] GP de Canadá 2022: ¿a qué hora inicia la carrera por la novena fecha de la F1?

Gran Premio de Canadá 2022 EN VIVO se corre este domingo 19 de junio, a las 1.00 p .m. (hora peruana), por la novena fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1. La carrera a realizarse en el Circuito Gilles Villeneuve tendrá la transmisión de Star Plus. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

GP de Canadá: ficha de la carrera

Carrera GP de Canadá 2022 Fecha Domingo 19 de junio Hora 1.00 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus Lugar Circuito Gilles Villeneuve

GP de Canadá: previa de la carrera

En una jornada que estuvo marcada por una intensa lluvia, Max Verstappen logró el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Canadá. El piloto neerlandés de Red Bull hizo una marca de 1:21.299 en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, por lo que superó a Fernando Alonso de Alpine (1:21.944) y Carlos Sainz de Ferrari (1:22.096).

Si bien Verstappen protagonizó la prueba, la gran sorpresa del día fue Alonso. El español llevó a la escudería francesa a su mejor puesto en la temporada y estuvo muy cerca de romper su mala racha de 10 sin alcanzar una pole (la última fue en Alemania en el 2012).

“Se siente genial, fue un fin de semana increíble hasta ahora para nosotros. El auto estuvo genial, me sentí muy cómodo conduciéndolo y los fanáticos me empujaron a dar un empujón adicional. ¡Creo que atacaré a Max en la primera esquina!”, indicó el dos veces campeón del mundo.

Lewis Hamilton (1:22.891) y Kevin Magnussen (1:22.960) completaron el top 5 de la prueba con un gran trabajo en pista mojada. El británico logró a colocarse en el segundo lugar a falta de un minuto del final de la Q3, pero fue superado por los españoles en la última vuelta.

¿A qué hora es el GP de Canadá 2022 por la Fórmula 1?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 1.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Francia: 8.00 p. m.

Canadá: 2.00 p.m.

¿Dónde ver el GP de Canadá 2022 EN VIVO?

Perú: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver GP de Canadá 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera del GP de Canadá 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la plataforma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Canadá 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el GP de Canadá 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

GP de Canadá 2022: grilla de partida

Max Verstappen y Fernando Alonso ocupan la primera fila de partida del GP de Canadá 2022.

Esta será la formación de partida del GP de Canadá. Foto: F1/Twitter

GP de Azerbaiyán: últimos ganadores

2019: Lewis Hamilton

2018: Sebastian Vettel

2017: Lewis Hamilto

2016: Lewis Hamilton

2015: Lewis Hamilton.

¿Dónde corren el GP de Canadá?

El Circuito Gilles Villeneuve recibirá por primera vez, tras la pandemia, el GP de Canadá. La pista tiene una dimensión de 4,361 km y la carrera está pactada para 70 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen ganó en Azerbaiyán y sacó ventaja en la tabla de pilotos.

Así quedó la tabla de pilotos tras el GP de Azerbaiyán. Foto: F1/Twitter

Tabla de posiciones del campeonato de escuderías de la F1