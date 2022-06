[En Vivo] River Plate vs. Unión Santa Fe: ¿dónde ver el partido por la Liga Argentina?

River Plate vs. Unión Santa Fe EN VIVO juegan este domingo 19 de junio, a las 4.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 4 de la Liga Argentina 2022. El encuentro se disputará en el Estadio 15 de Abril y será transmitido por la señal de ESPN. Star Plus transmitirá el encuentro vía ONLINE. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

River Plate vs. Unión Santa Fe: ficha del partido

Partido River Plate vs. Unión Santa Fe Fecha Domingo 19 de junio Hora 4.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio 15 de Abril

¿A qué hora juegan River Plate vs. Unión Santa Fe?

El encuentro entre River Plate vs. Unión Santa Fe por la Liga Profesional 2022 se llevará a cabo este domingo 19 de junio desde las 4.00 p. m. (hora peruana).

Argentina: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Cómo ver River Plate vs. Unión Santa Fe por ESPN?

Si deseas seguir el River Plate vs. Unión Santa Fe por ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

¿Cómo ver River Plate vs. Unión Santa Fe ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Unión Santa Fe por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Unión Santa Fe?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Unión Santa Fe, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

River Plate vs. Unión Santa Fe: últimos partidos

Unión Santa Fe 1-0 River Plate | Copa de la Liga | 12.02.2022

River Plate 4-0 Unión Santa Fe | Liga Profesional de Fútbol | 25.07.2021

Unión Santa Fe 1-2 River Plate | Liga Profesional de Fútbol | 09.02.2020

River Plate 1-2 Unión Santa Fe | Liga Profesional de Fútbol | 23.01.2019

River Plate vs. Unión Santa Fe: posibles alineaciones

River Plate : Franco Armani; Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

: Franco Armani; Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. Unión Santa Fe: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Mariano Peralta Bauer, Enzo Roldán, Leonel Bucca, Kevin Zenon; Mauro Luna Diale, Jonathan Álvez.

River Plate vs. Unión Santa Fe: cuota del partido

River Plate es el gran favorito para ganar el encuentro. Según el portal Betsson, la escuadra norteña paga 1,82, el empata paga 3,55 y la victoria de la Unión Santa Fe paga 4,15.

¿Dónde juegan River Plate vs. Unión Santa Fe?

El encuentro entre River Plate vs. Unión Santa Fe se disputará en el Estadio 15 de Abril. Es un recinto de fútbol ubicado en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Fue inaugurado en 28 de abril de 1929 y tiene capacidad para 28.000 espectadores.