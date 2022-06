Boca Juniors vs. Barracas Central: ¿cómo ver partido por Liga Profesional Argentina vía ESPN?

Boca Juniors vs. Barracas Central se enfrentan EN VIVO este domingo 19 de junio desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina. Este encuentro se disputará en el Estadio Islas Malvinas y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Barracas Central: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Barracas Central ¿Cuándo juegan? Domingo 19 de junio ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Islas Malvinas ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Barracas Central: posibles alineaciones

Boca Juniors : Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Sebastián Villa.

: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Sebastián Villa. Barracas Central: Rodrigo Saracho; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz o Thomas Gutiérrez, Brian Calderara; Dylan Glaby, Maximiliano Rodríguez; Pablo Mouche, Neri Bandiera, Rodrigo Tapia; Bruno Sepúlveda.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Barracas Central?

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 2.30 a. m. (lunes 20).

¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs. Barracas Central?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Barracas Central será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes verlo por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Cómo veo ESPN en vivo?

Los distintos canales de ESPN están disponibles en la mayoría de proveedores de TV por cable o satélite en toda América Latina. Encuentra su señal principal en estas frecuencias:

Movistar TV

Perú: 504 SD y 740 HD (cable), 483 SD y 884 HD (satélite)

Colombia: 483 (SD) y 884 (HD)

Venezuela: 483 (SD).

DirecTV

Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay: 621 (SD) y 1621 (HD).

Sky

México, Centroamérica y República Dominicana: 548 (SD) y 1550 (HD).

Claro TV

Perú: 65 SD y 523 HD (cable), 36 SD y 1711 HD (satélite)

Colombia: 511 SD y 1511 HD (cable), 510 SD y 540 HD (satélite)

Paraguay: 63 (SD) y 124 (HD).

Tigo

Bolivia: 508 (SD) y 701 (HD).

VTR

Chile: 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Cablevisión

Argentina: 22 (analógico) y 103 (digital/HD).

SimpleTV

Venezuela: 621 (SD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Barracas Central?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. Barracas Central debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Barracas Central?

El encuentro entre Boca Juniors vs. Barracas Central se disputará en el Estadio Islas Malvinas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.