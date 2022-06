[En Vivo] César Vallejo vs. San Martín: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga 1 2022?

César Vallejo vs. San Martín EN VIVO juegan este sábado 18 de junio, a las 7.30 p. m., por la fecha 17 de la Liga 1 2022. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche y será transmitido por la señal de GolPerú. Movistar Play transmitirá el encuentro vía ONLINE. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

César Vallejo vs. San Martín: ficha del partido

Partido César Vallejo vs. San Martín Fecha Sábado 18 de junio Hora 7.30 p. m. Canal GolPerú Lugar estadio Mansiche

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. San Martín?

El duelo César Vallejo vs. San Martín se podrá seguir en todo el territorio peruano a partir de las 1.15 p. m.

¿Qué canal transmite César Vallejo vs. San Martín?

Para la TV peruana, el canal encargado de la emisión del César Vallejo vs. San Martín es Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros de la Liga 1.

¿Dónde ver César Vallejo vs. San Martín por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del César Vallejo vs. San Martín por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver César Vallejo vs. San Martín?

Estos son los canales que deberás sintonizar para que no te pierdas del César Vallejo vs. San Martín por la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además de televisar los mejores partidos de cada jornada en el campeonato peruano, como el César Vallejo vs. San Martín, en Gol Perú podrás ver espacios de entrevistas, así como informativos, con el resumen de cada fecha del fútbol local e internacional.

César Vallejo vs. San Martín: últimos partidos

César Vallejo vs. San Martín: posibles alineaciones

César Vallejo : Carlos Grados; Leandro Fleitas, Renzo Garces, Jersson Vásquez; Erick Morillo, Jairo Vélez, Carlos Ascues, Ronald Quinteros; Beto Da Silva, Arquímedes Figuera; Yorleys Mena.

San Martín: Carlos Martin Solis; Sebastián Aranda, Alvaro Ampuero, Alejandro González, Bryan Rios; Marcos Delgado, Axel Moyano; Diego Espinoza, Juan Tuesta, Alexis Rojas; Josue Rodriguez.

César Vallejo vs. San Martín: cuota del partido

César Vallejo es el gran favorito para ganar el encuentro. Según el portal Betsson, la escuadra norteña paga 1,31, el empata paga 4,85 y la victoria de la San Martín paga 9,50.

¿Dónde juegan César Vallejo vs. San Martín?

César Vallejo vs. San Martín jugarán en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo. El recinto deportivo tiene capacidad para 23.214 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1