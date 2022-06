Abogado chileno critica denuncia contra Byron Castillo y pronostica un eventual fallo del TAS

Hace algunos días, la FIFA emitió el fallo sobre el caso de Byron Castillo, en el que decidió desestimar la denuncia interpuesta por la selección chilena. Alex Klotz, exmiembro de la comisión disciplinaria de la FIFA, brindó una entrevista para el diario La Tercera y criticó el reclamo realizado por los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

“Siempre esperé esta decisión. Para mí, no fue ninguna sorpresa. Todavía hay que esperar los fundamentos, pero era una decisión esperable, que me parece que se tomó de acuerdo a la reglamentación de FIFA en estas materias”, señaló.

“Me gustaría esperar los fundamentos de la FIFA y también ver la posición de Ecuador. No me gustaría hablar de errores de estrategia. Cuestiono el haber presentado esta demanda. Desde un principio me pareció que tenía pocas opciones de prosperar, de ser exitosa”, agregó el especialista chileno.

Además, el abogado que trabajó cerca de cuatro años en el máximo ente del fútbol indicó que le pareció extraño que la defensa mapochina, liderada por Eduardo Carlezzo, salga a exponer sus supuestas pruebas ante la prensa.

“No me gusta opinar de las conductas de un colega. Cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente. Es más el revuelo que se produce a nivel mediático, pero a nivel de sustento jurídico, de la reclamación, no tiene mayor peso. Me pareció extraño. Yo no lo hubiese hecho”, manifestó.

Finalmente, precisó que no cree que la situación pueda ser revertida. “Yo, en este caso, me atrevo a aventurar que es muy poco probable, para no decir imposible, que la Cámara de Apelación revierta la decisión tomada por el Comité Disciplinario. Tengo la sensación de que el TAS va a confirmar la decisión que haya tomado la FIFA”, sentenció.