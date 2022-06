Aún con el pesar de la eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022 a manos de Australia, Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa para revelar cuándo el técnico Ricardo Gareca dará su respuesta si renovará su contrato con el ‘equipo de todos’ o partirá en busca de nuevos aires. En ese sentido, el ‘Ciego’ indicó cuáles son los pedidos del argentino para dar el sí.

En la reunión que mantuvo el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el director deportivo de la selección peruana con el ‘Tigre’, Oblitas mencionó que el técnico albiceleste le pidió tiempo para poder procesar la eliminación, reflexionar y conversar con su cuerpo técnico si es que hay camino para poder seguir.

Posterior a ello, el director deportivo de la Blanquirroja reveló que Ricardo Gareca realizó algunos pedidos que le preocupan mucho para poder alargar su permanencia.

“Una de las cosas que pide Ricardo es la reestructuración del fútbol peruano. No podemos centrarnos solo en la selección. De nada sirve clasificar a un mundial y que los clubes se queden rezagados en el fútbol base. Eso nos afecta. Necesitamos divisiones menores y buenos campos de juego”.

“Esto se venía dando, pero por temas de la pandemia y cosas económicas se truncó. Sin embargo, se tiene que volver a retomar y ser parte activa en esto. Es lo que pide Ricardo Gareca”, puntualizó Juan Carlos Oblitas.

Oblitas sobre la renuncia de Advíncula

El director deportivo del ‘equipo de todos’ mencionó que el jefe de prensa Nico Rey le dijo al ‘Rayo’ que eliminara esa publicación, la cual lo hizo con todo el dolor y la frustración encima. “Ahora más que nunca que hay redes sociales. Nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento o lanzar una cosa así. Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato. Estaba muerto” , relató.

“Fallan los que patean, el que no patea, nunca falla. Fallaste. Yo he fallado varias veces también, he visto fallar a Maradona, he visto fallar a Messi, he visto fallar a Pelé, he visto fallar a Zico, he visto fallar a Platini. Porque pateaban. Si patean, tienen la probabilidad de fallar. Él (Advíncula) tiene que salir de esto”, finalizó Oblitas.

¿Cuándo empezarán las próximas Eliminatorias?