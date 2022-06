Psicólogo de la ‘U’ sobre derrota de Perú: un jugador tuvo miedo y no existió el ‘chocolate’

Aún más de un hincha se niega a creer que no estaremos en el Mundial Qatar 2022. Más allá de que la selección peruana probablemente haya jugado su peor encuentro en la era Ricardo Gareca, hay un aspecto que muy pocos notan. El lado futbolístico es clave, pero este va acompañado del mental. El psicólogo deportivo de Universitario, Piero Portanova, analizó el accionar de los seleccionados.

El aspecto mental es fundamental en cualquier deportista, la preparación para una competencia de alta presión tiene que ser muy minuciosa. Esta selección y el mismo ‘Tigre’ Gareca, quienes se caracterizaron porque la fortaleza mental sea su principal arma, sufrieron la ausencia de esta ante los socceroos.

El especialista Piero Portanova mencionó en el programa “Negrini lo sabe” de Radio Ovación que tal vez el triunfalismo en la previa los perjudicó. “Me parece que de repente hubo exceso de confianza, y eso te juega en contra”.

El piscólogo de la escuadra crema también indicó que: “Desde el aspecto futbolístico, fue un partido horrible (...). No me pareció que el jugador sacara esa hambre de sobreponerse a un mal rendimiento”.

Asimismo, manifestó que vio que ‘Aladino’ no se encontraba en el partido. “Me quedé con la cara de Cueva, a mí me trasmitía miedo, para un jugador experimentado. Ansiedad puedes tener, la tienes que sentir, pero no miedo; porque el miedo te pone en una situación distinta, te paraliza”, consideró.

Finalmente, dijo sobre la Blanquirroja: “No daban tres pases seguidos. El ‘chocolate’ dónde quedó”.

¿Cuándo empezarán las próximas eliminatorias?