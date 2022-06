Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), brindó una conferencia de prensa este viernes 17 de junio. Entre otros temas, el dirigente se refirió a la definición por penales del partido entre la selección peruana y Australia por el repechaje Mundial Qatar 2022 y señaló que se planificó cada detalle.

“Yo no vi los penales. En el camerino no había televisión. Vi los 90 minutos más el suplementario. Eso de que no se prepararon en los penales es falso: lo dicen por ignorancia o malicia. El último día de entrenamiento se practicaron antes de que llegue Costa Rica. Obviamente, se practica, pero en el partido puede variar. Cueva y Carrillo estaban en la relación, pero salieron y no pudieron patear. Todo estaba planeado”, declaró.

Por otro lado, el directivo indicó que la Bicolor no tuvo un notable rendimiento ante los socceroos. “Mi opinión es que no hicimos un buen partido. Cuando teníamos que hacer un buen partido, no lo hicimos. Eso es todo. Yo recuerdo que cuando clasificamos al mundial (2018) fueron importante los pequeños detalles y acá también se da eso. El partido en sí no fue bueno y eso nos llevó a los penales”, acotó.

Juan Carlos Oblitas se pronunció sobre la continuidad de Ricardo Gareca

Finalmente, Juan Carlos Oblitas reveló la posible fecha en la que se conocerá la respuesta de Ricardo Gareca sobre su continuidad como técnico de la selección peruana.

“Es un momento muy duro. No esperábamos este resultado. Quienes más lo han sentido son Ricardo y los jugadores. Esta vez nos tocó perder y lo que estamos empujando es que Ricardo entienda que está bien, tenemos que seguir adelante. La reunión me dejó con mucho optimismo y espero que para fin de mes tengamos una respuesta”, sostuvo.