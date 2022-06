El último jueves 16 de junio, La República reveló la polémica lista que ha dado que hablar en las redes sociales sobre las 141 personas que viajaron con la seleción peruana hacia Qatar para presenciar el repechaje ante Australia. Nómina en la que no solo aparecen los nombres de los dirigentes de la FPF, comando técnico y jugadores, sino también de familiares y presidentes de las departamentales.

Ante este panorama, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas se refirió a esta lista difundida por La República. Para el exjugador de la selección peruana, esto es algo normal que se ha dado en otras ocasiones, pero que ha hecho eco por la eliminación ante Autralia.

“No es la primera vez que se ha viajado en un avión con más gente aparte de la delegación. El término que le quieran dar (invitado o no) depende de la FPF. No es un tema que yo lo manejo o lo veo. Esto se ha dado en otras veces y se ha ganado, como se ha perdido. No tiene nada que ver con el asunto”, empezó declarando Juan Carlos Oblitas

Asimismo, el director deportivo sostuvo que él responde por la delegación oficial de la parte deportiva y que “seguramente la Federación saldrá y explicará quiénes son los que han viajado”. Además, agregó que al haber viajado de manera directa a Doha, no estuvo pendiente de quiénes estuvieron en el charter. “No quiero explayarme más en el tema porque tampoco nos hace bien ese asunto. En lo que refiere a la dirección deportiva, nosotros nos dedicamos a la delegación deportiva”, señaló.

Finalmente se refirió al por qué viajaron en un chárter. “Porque era imposible viajar en un día. Era un avión donde podían entrar 300 personas y no sé cuántos fueron en la delegación”, puntualizó.