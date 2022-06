Oblitas reveló que habló con Advíncula para que se retracte sobre su renuncia a la selección

En la conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre la posible renovación del contrato entre Ricardo Gareca y la selección peruana, la cual espera que se lleve a cabo. También, mencionó sobre lo ocurrido con Luis Advíncula después del partido de repechaje ante Australia.

Como se recordará, el ‘Rayo’ falló el tercer penal de la Blanquirroja en la ronda definitoria al Mundial Qatar 2022, por lo que se sintió culpable y anunció su retiro de la selección a través de una historia de Instagram. Sin embargo, momentos más tarde, borró la publicación.

“ Ahora más que nunca que hay redes sociales. Nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento o lanzar una cosa así ”, comenzó. Luego, mencionó que Nico Rey le dijo a Advíncula que borre esa publicación.

“Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato. Estaba muerto” , relató. “Vayan los que patean, el que no patea, nunca falla”, le comentó el ‘Ciego’ al lateral.

“Fallaste. Yo he fallado varias veces también, he visto fallar a Maradona, he visto fallar a Messi, he visto fallar a Pelé, he visto fallar a Zico, he visto fallar a Platini . Porque pateaban. Si patean, tienen la probabilidad de fallar. Él (Advíncula) tiene que salir de esto”, declaró Oblitas.

En ese sentido, no dejó de elogiar al lateral xeneize, a quien considera fijo para las convocatorias del próximo proceso clasificatorio.