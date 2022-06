Según Paco Bazán, 2 jugadores de la selección peruana se agarraron a golpes

La selección peruana y todos los hinchas recibieron un duro golpe el último 13 de junio tras quedar sin chances de acudir a la Copa del Mundo Qatar 2022. Esto también fue algo difícil de llevar para los futbolistas; incluso, según dio a conocer el conductor Paco Bazán, dos jugadores se “agarraron a golpes” luego de la tanda de penales frente a Australia.

“ Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes . Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, dijo el conductor en su programa “El deportivo”.

“Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separar , ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, añadió.

Paco Bazán cuenta que dos jugadores de la Bicolor se “agarraron a golpes”

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

La Copa Mundial de Qatar 2022 comenzará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Los compromisos se podrán ver en el Perú por Latina TV. Asimismo, las 64 contiendas del torneo internacional se podrán seguir de manera online y gratis por la señal de La República Deportes.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

Luego de no poder clasificar a la Copa del Mundo, la selección peruana deberá voltear la página y pensar en las próximas eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, previo a estos cotejos, la Bicolor afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. Uno de los rivales ya confirmados es México. Si bien no se tiene fecha y lugar del choque, este se disputará en el mes de setiembre, por lo que sería el encuentro próximo de la Bicolor.