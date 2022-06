Selección peruana: ‘Operación Gareca’ en marcha

El objetivo principal —la clasificación a la Copa del Mundo— no se consiguió, pero el pueblo peruano sigue ahí, aplaudiendo y alentando, agradecido eternamente con los responsables de tanta alegría.

Haciendo valer su reconocimiento como “la mejor hinchada del mundo”, cientos de fanáticos de la ‘Blanquirroja’ recibieron, cerca de la medianoche, a la escuadra nacional en su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, tras caer en el repechaje ante su similar de Australia. Uno de los más aplaudidos por la afición fue Ricardo Gareca, el líder intelectual de un proceso repleto de éxitos alguna vez inimaginables. Lamentablemente, la continuidad de ese proceso, hoy, depende de su renovación como director técnico de la selección.

Cada personaje en esta historia tiene sus intenciones y motivos. Por el lado de la Federación Peruana de Fútbol, existe un consenso más que positivo respecto a la labor del ‘Tigre’ y por ello agotarán todos sus esfuerzos para que este prolongue su estadía en la ‘Bicolor’. Del lado de Gareca, la decisión final estará sujeta, al menos en términos futbolísticos, a la reunión que sostendrá hoy con Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la FPF. Ambos vienen trabajando juntos desde 2015. Sus objetivos y maneras suelen estar alineadas, lo cual facilitará las negociaciones que encabezará Agustín Lozano mañana en la Videna. Ahí, el mandamás de la FPF se juntará tanto con su junta directiva como con Gareca para definir el futuro inmediato de la ‘sele’.

Apoyo. La afición peruana recibió a la ‘sele’ por todo lo alto. Foto: difusión

“Fuimos muy respetuosos de su contrato, esperamos concentrarnos en el partido de repechaje y posteriormente hablar de su continuidad o no continuidad. Creo que ahora que ya conocemos todos los resultados, ha llegado el momento de conversar con él. Vamos a ver qué es lo que viene. Nosotros quisiéramos, no sé si él (Gareca) quiere continuar o no”, señaló Lozano en la llegada peruana. Además, el presidente del máximo ente del fútbol nacional dejó en claro que no existen otros nombres para la FPF. Por el momento, es Gareca o nadie más.

“Los plazos están marcados por los partidos próximos que tenemos (amistosos en setiembre y noviembre y las siguientes eliminatorias). El trabajo tiene que continuar, y si el trabajo tiene que continuar, tenemos que trabajar con una persona que esté liderando la dirección de la selección. No tenemos ningún plan B mientras tengamos todavía conversación con el profesor Ricardo. No hay plan adicional”, añadió. ¿Y ahora?

Datos

Importante. Oblitas, por ahora, tampoco ha firmado su renovación con la FPF. Su permanencia en el cargo sería clave para la continuidad de Gareca en la ‘Bicolor’.

Ubicación. De acuerdo a MisterChip, la selección peruana ocupará la posición 21 en el próximo ranking de la FIFA, a publicarse el próximo mes. De Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia estarán delante.

‘Diamante’. “Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional”, le confesó Julio César Uribe a Ovación.

La palabra

Diego Penny, exarquero de la selección peruana

“Conversé con Carrillo. Me contó que sí practicaron penales, pero no sabían del arquero. El comando técnico siempre te llena de información. Quizás en esta oportunidad se les pasó”.