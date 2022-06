La recompensa que habrían perdido los jugadores de Perú al quedar fuera de Qatar, según Bazán

Primero salió a la luz que dos futbolistas de la selección peruana se habrían agarrado a golpes luego de la eliminación de Qatar 2022. Ahora, la caída ante Australia también habría afectado económicamente a los futbolistas, ya que la derrota les impediría recibir una jugosa recompensa.

De acuerdo a ‘Paco’ Bazán, conductor del programa “El deportivo en otra cancha”, la clasificación hubiera significado una gran inyección económica a la Videna.

El 5-4 de la tanda de penales registrado en Doha haría que los futbolistas de la Bicolor se pierdan alrededor de 200.000 dólares.

Esta sería la cifra económica que perdió la selección peruana con la eliminación del Mundial

“Increíble que las seleccionadas nacionales hayan sido enviadas a Ayacucho en una cafetera, en un bus sin aire acondicionado y sin baño, con las rodillas en los riñones. Por otro lado, tiran al water un millón 300.000 dólares. Yo me enteré, de muy buena fuente, que el premio que se les ofreció a cada jugador por clasificar a Qatar era de 200.000 dólares”, expresó el periodista deportivo.

Dos jugadores de Perú se habrían agarrado a los golpes tras la eliminación de Qatar

Por otro lado, ‘Paco’ Bazán reveló que, después del partido del repechaje ante Australia, hubo enfrentamientos entre dos miembros de la selección peruana.